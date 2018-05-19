Mercedes A-Serisi L Sedan görücüye çıktı

Merakla benlenen A-serisi Sedan, uzun versiyonuyla Çin'de gün ışığına çıktı

Mercedes-Benz, Pekin’de gerçekleştirilen Auto China 2018’de toplam 10 yeniliğini gün ışığına çıkardı. Yeni A-Serisi L Sedan ise bu yenilikler arasında hiç şüphesiz en önemli olanıydı. Geniş yaşama alanı, MBUX bilgi ve eğlence sistemi ve S-serisi seviyesinde sürüş destek sistemleriyle öne çıkan otomobil, markanın kompakt sınıftaki en yeni gövde tipi olarak kaşrımıza çıkıyor. A-Serisi Sedan’ın fuarda tanıtılan uzun dingil mesafeli versiyonu yalnızca Çin pazarı için üretilecek.

A-Serisi L Sedan, hatchback kardeşinden 6 cm kadar daha fazla dingil mesafesine sahip. 4.609 mm'lik uzunluk, 1.796 mm'lik genişlik ve 1.460 mm'lik yükseklik değerleri sunan otomobil, 2.789 mm’lik dingil mesafesiyle geniş bir iç mekana sahip.

Yeni Mercedes-Benz A-serisi L Sedan Çin pazarında tamamı alüminyum dört silindirli 1.33 litre hacimli yeni bir motorla sunuluyor. Motorun 136 ve 163 bg olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. İlerleyen dönemde ürün gamına CONICSHAPE ve değişken supap zamanlaması CAMTRONIC teknolojisine sahip 2.0 litre hacimli dört silindirli bir motor daha eklenecek olan A-serisi Sedan’da, çift kavramalı 7G-DCT otomatik şanzıman tüm motor seçeneklerinde standart olarak sunuluyor.

A-serisinin bu yeni gövde tipi, Daimler ve Çinli ortağı BAIC Motor tarafından kurulan ve Mercedes-Benz’in en büyük binek otomobil üretim tesisi olan Beijing Benz Automotive (BBAC) tarafından Pekin’de üretilecek. 2018 yılının ikinci yarısında Çin pazarına sunulması planlanan yeni A-Serisi L Sedan’ın diğer pazarlardaki müşterilerin beklentilerine uygun kısa dingil mesafeli versiyonunun da yılın ikinci yarısında yollara çıkarılması planlanıyor. A-serisi Sedan Türkiye’de ise Aralık 2018’de satışa sunulacak.

Markaya özgü güncel yalın tasarım dili, S-Serisi’nden transfer edilen en yeni sürüş destek sistemlerinin beraberinde getirdiği yüksek sürüş güvenliği ve MBUX " Mercedes-Benz User Experience (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi ve eğlence sistemi sayesinde yeni A-Serisi L Sedan, Mercedes-Benz’in kompakt sınıf ailesinin tüm niteliklerini bünyesinde barındırıyor. MBUX sisteminin farklı aksanları doğal günlük konuşma dili ile algılayan akıllı sesli komut sistemi en önemli özellik olarak öne çıkıyor.