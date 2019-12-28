McLaren Speedtail’den hız rekoru

McLaren'in en hızlı yol otomobili olan F1'in maksimum hız rekoru Speedtail tarafından kırıldı

McLaren'ın tıpkı efsanevi F1 modeli gibi 3 kişilik oturma düzeni sunan yeni hiper otomobili Speedtail, Florida’da bulunan Johnny Bohmer Proving Ground pistinde 403 km/s hıza ulaşarak markanın ürettiği en hızlı yol otomobili oldu. Speedtail'den önce en yüksek hıza ulaşan McLaren modeli 386.4 km/s ile F1 olmuş ve bu rekor yeni nesil McLaren'ların hiçbiri tarafından kırılamamıştı.

4.0 litrelik V8 motorunda 1050 bg barındıran Speedtail’de bu gücün 308 bg’si elektrikli motorlardan geliyor. 403 km/s maksimum hıza ulaşabilen Mclaren Speedtail, 0-300 km/s hızlanmasını 12.8 saniyede tamamlayabiliyor.

Aktif aerodinamik gövdesi havayı en iyi şekilde yarabilecek şekilde tasarlanan araçta yan aynaları yerine kameralar yerleştirilerek bu alandaki kayıpların da önüne geçilmiş. 2020’den itibaren üretilecek olan ve 106 adetle sınırlanan Speedtail'in tamamı şimdiden satılmış durumda.