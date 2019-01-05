McLaren 720S üstünü açtı

McLaren'ın Super Series modellerinden 720S'in Spider versiyonu tek parçalı tavanla sunuluyor

McLaren 720S'in Spider gövde tipinin örtüsü kaldırıldı. Karbon fiber ile camı bir araya getiren kompleks bir gövdeye sahip olan 720S'in üstü açık versiyonunda karbon fiberden imal edilen ve motorun üst kısmında gizlenen özel yapım bir tavan mekanizması bulunuyor. Tek parçadan oluşan tavanın elektrokrom camdan da imal edilebildiği açıklanıyor.

Coupe’nin ‘cam kokpit’ hissiyatı yaratan estetiğini muhafaza etmek için 720S'in arka kısmında iki adet çıkıntı tasarlanmış. Bu çıkıntılar iki bölümden oluşuyor. Dışta kalan uzun parçalar camdan imal edilirken, iki çıkıntının arasını dolduran bölümdeki cam ise bağımsız olarak açılıp kapanarak rüzgar deflektörü görevi de görebiliyor.

Katlanan tavan mekanizmasını muhafaza etmek için markanın MonoCell II isimli karbon gövde mimarisinde bir dizi değişiklikler yapılarak MonoCell II-S yaratılmış. Merkezi tavan omurgası yeniden ele alınan bu yapıda arka kısım hafifçe büyütülerek tavanın girişi için yeterli alan yaratılmış. Yapının bir başka detayı da arka kısımdaki çıkıntıların altına yerleştirilen entegre takla koruma sistemi.

Coupe kardeşinden 49 kg fazla ile 1332 kg kuru ağırlığa sahip olan 720S Spider'ın 4.0 litrelik V8 motoru halen 720 bg güç ve 770 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 2.9 saniye olan otomobil 0-200 km/s deparı içinse 7.9 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Tavanın açık ya da kapalı olması ise maksimum hızda sadece 16 km/s’lik bir fark yaratıyor. Rakamlar 341 km/s’ye 325 km/s.

Yeni gövde tipiyle birlikte seriye Bellze Blue ve Aztec Gold isimli iki yeni renk seçeneği eklenmiş. İlk kez 12C ile ortaya çıkan Supernova Silver rengi de geri dönmüş. Jant seçenekleri de zenginleşen 720S’te 10 kollu yeni bir model sunuluyor.