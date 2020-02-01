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Maserati plug-in hibrit Ghibli yolda

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Maserati, 2019 yazında Levante, Quattroporte ve Ghibli’nin yeni versiyonlarının 2020 yılında tanıtılacağını gösteren yol haritasını duyurmuştu. Ortaya çıkan yeni rapora göre, markanın ilk elektrik destekli modeli olacağı söylenen hibrit üniteli Ghibli bu yıl içinde tanıtılacak.

Maserati plug-in hibrit Ghibli yolda

 

Automotive News, Maserati'ye yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İtalyan spor otomobil üreticisinin bu yılın Nisan ayında düzenlenecek olan 2020 Pekin Otomobil Fuarı'nda Ghibli’nin hibrit versiyonunu tanıtacağını yazdı. Online otomobil dergisi, sportif sedan modelinin plug-in hibrit güç ünitesi ile sunulmasının beklendiğini ancak şu an için bunun kesin olmadığını aktardı.

Elektrik destekli Ghibli’nin, Maserati’nin Çin’deki pozisyonunu güçlendirmesi ve şirketin Avrupa’daki katı emisyon kurallarına uyumlu hale gelmesini sağlaması planlanıyor. Ayrıca, 2013 yılında tanıtılan standart Ghibli’nin düşen satışlarının, PHEV versiyonu ile toparlanması hedefleniyor.

Maserati’nin çatı şirketi olan FCA, 2022 yılına kadar en az 30 aracı elektriklendirmeyi planlıyor. Elektrikli Ghibli’nin, üretim hattı yenilenen Modena fabrikasında üretileceği öne sürülüyor.

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