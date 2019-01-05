Maserati Levante'ye GTS seçeneği

Maserati'nin SUV modeli Levante 550 beygirlik GTS versiyonuna kavuştu

Maserati, SUV modeli Levante'nin Trofeo'dan sonraki en güçlü versiyonu olan GTS'i tanıttı. Levante GTS'in 3.8 litrelik çift turbolu V8 benzinli motoru 550 bg güç ve 730 Nm maksimum tork değerleri sunuyor. 8-ileri ZF şanzımanla kombine edilen V8 motor, Levante GTS'i 0'dan 100 km/s hıza 4.2 saniyede çıkarıyor ve 292 km/s maksimum hıza ulaştırıyor. Q4 Akıllı Dört Teker Çekiş sistemine sahip olan Levante GTS'de Brembo monoblok kaliperler ile donatılan fren sistemi bulunuyor.

İlk kez Los Angeles’da tanıtılan GTS, Bianco Alpi gövde rengi, spor koltukları, siyah dikişleri ile kontrast yaratan kırmızı deri iç mekanı ve 22 inçlik Orione jantlarıyla dikkat çekti. Alt ön ızgarasının ve arka tamponun ayırt edici tasarımı sayesinde Levante GTS, standart Levante modellerinden daha sportif bir görünüm sunuyor. Otomobil opsiyonel olarak Full Matrix LED farlarla da alınabiliyor.

Levante GTS’te standart olarak sunulan Full Premium deri döşeme, spor koltuklar ve pedallar ile 14 hoparlörlü Harman Kardon Audio sistemi, kabin içerisinde farklı bir ortam yaratıyor. Tamamen yeni bir vites koluna sahip olan Levane'nin gösterge paneli grafikleri de Maserati’nin yarış mirasından ilham alınarak yeniden tasarlanmış.