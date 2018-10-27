Makyajlı yeni Audi R8 Coupe

Audi ailesinin en hızlısı olan ikinci nesil R8 makyajlandı. Bir takım yeniliklerle gelen 2019 yeni Audi R8 Coupe ve Spyder modellerini buyurun yakından tanıyalım.

Audi R8 ile 2007 yılında tanışmıştık. 2015 yılına kadar üretimi süren ilk nesil R8, süper spor otomobil dünyasında hala güncelliğini koruyan yüzüyle ve atmosferik benzinli motoruyla doğru kullanıcının elinde yollarda hüküm sürmeye devam ediyor. Bu özel otomobil, Audi tarafından iki sene önce tamamen yenilenerek ikinci nesline kavuşturuldu. Bu sefer sadece 5.2 FSi V10 motor kullanıldı. Daha keskin hatlara sahip olan MK2 Audi R8, şimdi de makyajlı yüzüyle karşımıza çıktı.

MAKYAJLI 2019 YENİ AUDİ R8 COUPE VE SPYDER NELER DEĞİŞMİŞ?

İki araç içinde açıklanan bilgiler ortak olduğu için tek başlık altında değişimler aktaracağım. Yenilenen 2019 Audi R8‘de far ve ön tampon yapısındaki güncelleme kendini hemen gösteriyor. Bunun yanı sıra araçta 19 inçlik standart jantlar ve opsiyonel olarak alınabilen çok hafif 20 inçlik jantlar sunuluyor. Yine opsiyon olarak alınabilen karbon fiber malzemeden üretilmiş olan ek sayesinde ağırlık iki kilogram kadar azaltılmış.

Yeni Audi R8‘in süspansiyon dengesi artırılarak daha iyi yol tutuşu hedeflenirken direksiyon tepkisi de iyileştirilmiş.

Elektronik stabilite kontrol sisteminin geliştirilmesiyle birlikte 100 km/s hızda fren yaparken 1.5 metreye, 200 km/s hızda ise 5 metreye varana kadar daha kısa mesafede duruş sağlanıyor.

Bunun dışında yaşam alanında kayda değer değişimler yapılmamış. 12.3 inçlik multimedya ekranı halen kullanılmaya devam ediliyor. Direksiyon simidinden kokpit tasarımına varana kadar her şey yerinde duruyor.

Motor kısmında ise 5.2 litrelik V10 motor aynen kullanılmaya devam ediyor. Yani 540 ps 540 nm tork güç üreten ünite yerini korumayı sürdürecek.

MAKYAJLI 2019 YENİ AUDİ R8 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Makyajlı Audi R8 fiyatı henüz açıklanmadı. Yollara çıkış tarihi olarak ise Avrupa pazarı için 2019 yılının ilk çeyreği olarak belirlenmiş.