Makyajlı Land Rover Discovery Sport fiyatıyla dudak uçuklattı

Kapsamlı bir makyaj operasyonu geçiren Discovery Sport, Borusan Otomotiv Land Rover yetkili satıcılarındaki yerini aldı. S, SE, HSE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE ve R-Dynamic HSE olmak üzere 6 farklı donanım seçeneği ve 522.918 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Discovery Sport'un teknolojik açıdan ciddi bir değişim geçirdiği açıklanıyor. Otomobil ayrıca opsiyonel olarak sunulan ve 24 farklı şekilde kombine edilebilen 5+2 oturma düzeni ile benzersiz bir esneklik de sunuyor.

Ön ve arka LED farları, yenilenen panjur ve tampon tasarımı Discovery Sport’un dış tasarımında dikkat çeken yenilikler arasında. İç mekânda ise Touch Pro bilgi ve eğlence sistemi dikkat çekiyor. Yeni Discovery Sport’un en dikkat çekici teknolojik yeniliklerinden birini oluşturan Clear Sight Dijital Dikiz Aynası ise kullanıcılara benzersiz bir kolaylık sunuyor. Dikiz aynasının tek bir düğmeye basarak yüksek çözünürlüklü ekran haline gelmesini sağlayan bu sistem, 50 derecelik açı ile hem daha geniş bir görüş alanı hem de daha yüksek bir çözünürlük sağlıyor. Discovery Sport, Land Rover’ın üst sınıf modellerinde sunduğu pek çok önemli yeniliği de opsiyonel donanım seçenekleri arasında sunuyor. Bu dikkat çekici teknolojilerden birini temsil eden Ground View sistemi, 180 derece açılı bir ön kamera ile otomobilin kör noktalarında kalan kaldırım ya da yüksek çıkıntıları görülebilir hale getiriyor. Makyajlı Discovery Sport’ta ayrıca kablosuz şarj, her koltuk sırasında 12-volt şarj soketi, ikinci ve üçüncü sıra koltuklarda havalandırma menfezi gibi özellikler de sunuluyor.

Discovery Sport, yenilenen dış tasarımının yanı sıra tamamen yeniden tasarlanan Premium Transverse Architecture (PTA) şasisi ile konfor, yol tutuş ve aynı zamanda elektrikli motorlar için de uygun altyapıyı bir arada sunabiliyor. Land Rover’ın yeni PTA platformu üzerinde geliştirilen Discovery Sport, elektrik destekli motorları ile düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Öncesine göre %13 daha rijit bir gövdeye kavuşan Discovery Sport, bu sayede araç içerisinde oluşabilecek ses ve titreşimlerin önüne geçiyor.

48V elektrik destekli mild hibrit (MHEV) özelliğine sahip olan Discovery Sport, bu sayede oldukça düşük yakıt tüketimi ve karbon emisyonu sağlıyor. 17 km/s’in altındaki hızlarda sürücü fren pedalına bastığında içten yanmalı motor kapatılarak frenleme esnasında elde edilen enerji Discovery Sport’un zemininde yer alan bataryalarda depolanıyor. Bu enerji daha sonra elektrik motorunda kullanılarak, içten yanmalı motora destek oluyor. Mild hibrit özelliği ile donatılan Discovery Sport 100 km’de ortalama 5.5 litre yakıt tüketiyor. Discovery Sport Türkiye’de 2.0 litre hacminde 180 bg’lik dizel ve aracın hızlanma kabiliyetini arttıran, çevreye duyarlı MHEV teknolojisini de barındıran 150 beygirlik benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulacak.

Land Rover’ın genlerinden gelen off-road kabiliyetini de koruyan Discovery Sport, 600 milimetrelik su birikintilerinden rahatlıkla geçebiliyor. Dört tekerlekten çekiş kontrol sistemi Terrain Response 2 ile bulunduğu yüzeye uygun çekiş özellikleri sunan Discovery Sport, aynı zamanda yüksek güvenlik özellikleriyle de segmentinde çıtayı daha yukarı taşıyor. Opsiyonel olarak sunulan direksiyon destekli Adaptif Hız Sabitleme sistemi ile şeridi ortalayarak yol alabilen Discovery Sport, aynı zamanda öndeki araçla da mesafesini otomatik olarak ayarlıyor. Ayrıca Şerit Takip Asistanı, Acil Durum Freni ve Sürücü Yorgunluk Takip Monitörü de güvenlik seçenekleri arasında yer alıyor.