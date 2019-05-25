Makyajlı 2020 Skoda Superb ve Superb Combi görücüye çıktı

Yenilenen Skoda Superb sonunda gün yüzüne çıktı. Makyajlı 2020 Skoda Superb ve station wagon modeli Superb Combi‘yi öne çıkan özellikleri ile tanıtan Çek firma, aracın teknik bilgilerini de açıkladı.

NELER DEĞİŞMİŞ?

Makyajlı Skoda Superb önceki versiyona göre 8 mm uzamış, 1 mm yükselmiş, aks mesafesi ve genişliği de değişmemiş.

Tasarımsal anlamda far ve ön tampon yapısı değişmiş, ızgara alanı yenilenmiş ve stop grubu da güncellenmiş. Yaşam alanında ise büyük değişim yaşanmamış.

2020 Skoda Superb Donanımlarına baktığımızda ise;

LED Matrix farlar, yeni 18 ve 19 inç jant seçenekleri, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, 9.2 inçlik dokunmatik ekran, led iç ambiyans aydınlatması, L&K donanım paketinde sunulan ısıtmalı, soğutmalı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar gibi özellikler sunulacak.

MAKYAJLI 2020 SKODA SUPERB

Teknik bakımdan yenilenen Superb’i ele aldığımızda boyutsal olarak; 4869 mm uzunluğa, 2841 mm aks aralığına, 1469 mm yüksekliğe ve 1864 mm genişliğe sahip olup 625 litrelik bagaj alanı sunuyor.

MAKYAJLI 2020 SKODA SUPERB COMBİ

Station wagon modeli ise 4862 mm uzunluğa, 2841 mm aks aralığına, 1477 mm yüksekliğe ve 1864 mm genişliğe sahip ve 660 litre bagaj alanıyla geliyor.

Son olarak Yeni Skoda Superb için şu motorlar sunulacak:

Dizel motor olarak:

1.6 TDI 120 PS 7 ileri DSG

2.0 TDI 150 PS 6 ileri manuel ya da 7 ileri DSG

2.0 TDI 190 PS 7 ileri DSG

Benzinli motor olarak ise:

1.5 TSI 150 PS 6 ileri manuel ya da 7 ileri DSG

2.0 TSI 190 PS 7 ileri DSG

2.0 TSI 272 PS 7 ileri DSG motor seçenekleri sunulacak.