Üçüncü nesil Skoda Fabia, makyajlı yüzüyle karşımıza çıktı. 2018 Cenevre otomobil fuarında görücüye çıkacak olan Makyajlı 2019 Yeni Skoda Fabia için ilk bilgiler paylaşıldı

2015 yılında yollara çıkan MK3 Fabia, b segmentinde kendine belirli yer edindi. Şuan da mantıklı motor seçenekleriyle ülkemizde öne çıkan modeller arasında yer alıyor. 3. yılına Fabia için yenileme çalışması yapan Skoda, küçük dokunuşların yapıldı ve bazı özelliklerin eklendiği Makyajlı Skoda Fabia modelini tanıttı.

Detaylara baktığımızda dışta far yapısındaki güncelleme direk dikkatleri çekiyor. Bunun yanı sıra ön tampon, sis farı, arka stop grubu ve arka tampondaki küçük değişimler öne çıkıyor. Ayrıca yeni 18 inçlik jantlarda araç üzerinde kendini gösteriyor. Yaşam alanı içinde bilgiler aktarmak isterdim ama şuanlık içten görsel paylaşılmadı. Fakat birkaç önemli bilgi daha var. Onları aktarayım. 6.5 inçlik ekran artık Skoda Connect ile sunulacak Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLinkTM ve SmartGate desteğini standart olarak sunacak. Öte yandan 2019 Yeni Skoda Fabia güvenlik özelliklerine kör nokta algılama asistanı, arka trafik uyarı sistemi, uzun far asistanı gibi üst düzey donanımlarda eklendi. Artık b segmentinin küçük ismi daha güvenli hale getirildi. En azından volkswagen grububünyesinde yer alan yeni ıbiza ve polo modellerinden donanım kısmındaki farkları bu makyajlı kasa ile kapatılmış oldu.

Gelelim motor seçeneklerine. Yeni Skoda Fabia için dört farklı 1.0 litrelik motorda güç birimi sunuluyor.

1.0 MPi 3 silindirli atmosferik benzinli ünite 60 ps (59 beygir) ve 75 ps (73.8 beygir) güç birimiyle,

1.0 TSi 3 silindirli turbo benzinli motor ise 95 ps (94 beygir) ve 110 ps (108.5 beygir) güç birimleri ve 7 ileri DSG şanzıman seçeneğiyle sunulacak.

Genel hatlarıyla aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Mart ayındaki Cenevre otomobil fuarında daha fazla bilgi paylaşılacak