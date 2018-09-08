Makyajlı 2019 Jeep Cherokee görücüye çıktı

2019 Jeep Cherokee modelinin Avrupa versiyonu özellikleri ile tanıtıldı. Konforu artırılan güvenlik özellikleri geliştirilen ve şık tasarımla ön yüzü güncellenen kompakt SUV modelini buyurun yakından tanıyalım.

Kompakt SUV dünyasının en eski modellerinden Jeep Cherokee, SJ kodlu ilk kasasıyla 1974 yılında yollara çıkmıştı. İkinci nesline 1984 yılında kavuşan araç kompakt kimliğini bu versiyonuyla yansıtmaya başlamıştı. 2001 yılında geldiğimizde o yuvarlak farlı retro tasarımına vurgu yaptı ve bunu dördüncü jenerasyonu ile 2008-2013 yıllarında da sürdürdü. 2013 yılına geldiğimizde KL kodlu güncel versiyon tanıtıldı. Fakat keşke tanıtılmasaydı denilecek bir ön tasarımla karşımıza çıktı. Bu aracı daha önce incelemiştim ve ön tasarımı ile hiç hoşuma gitmemişti. Fakat sürüşü, konfor elemanları ve kokpiti ile güzel araçtı. Tasarım konusunda kötü olduğu kanısına birçok otomobilde kanaat getirince makyajlı 2019 Jeep Cherokee modelinde kapsamlı değişime gidildi ve bu sefer daha derli toplu ön tasarım sunuldu. Tabi tek değişim tasarımda değil. Bazı güncellemeler de yapıldı. Bakalım ne gibi farklılıklar yaşanmış?

MAKYAJLI JEEP CHEROKEE ÖZELLİKLERİ

Yeni Cherokee de 10 farklı dış renk, 17 inçlik standart jantlar, üst paketlerde ise 18 ve 19 inçlik jantlar sunuluyor. Ön far yapısında bu sefer ciddi değişim yaşayan ve olması gereken forma kavuşan aracın yaşam alanına baktığımızda ise gösterge panelindeki 3.5 inçlik led dijital ekran varlığını koruyor. Multimedya sisteminde ise donanıma göre dört farklı versiyon sunuluyor: UconnectTM 5.0 inç, UconnectTM 7.0 inç, UconnectTM 8.4 inç ve UconnectTM 8.4 inç NAV.

Bunlara ek olarak sürüş destek asistanları arasında yaya acil frenleme özelliği, geliştirilmiş adaptif hız sabitleyici özelliği, dikey ve yatay otomatik park özelliği, arka çapraz trafik uyarı ve çarpışma önleme sistemi, aktif şerit takip ve uyarı asistanı gibi donanımlarda bulunuyor.

2019 Jeep Cherokee, 4×2 ve 4×4 seçenekleriyle alınabilecek. 4×4 versiyonunda öne çıkan birkaç detaydan bahsetmek istiyorum.

Jeep Active Drive 1 adlı dört tekerden çekiş sistemi ile 8 kilogramlık tasarruf sağlanmış. Ayrıca arazi yetenekleri de iyileştirilmiş.

Jeep Active Drive Lock sistemi ile ağır arazi şartlarında ilerlemek daha da kolaylaşıyor.

Selec-Terrain özelliğiyle Auto, Snow, Sport ve Sand/Mud adlı dört farklı 4×4 sürüş modu seçilebiliyor.

Gelelim motor seçeneklerine. Avrupa pazarı için daha önce de tanıtılan 2.2 litrelik MultiJet II turbo dizel motor yine sunulmaya devam edecek. Bu ünite 150 ps 350 nm tork ve 195 ps 450 nm tork olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle alınabilecek.

Bu arada 2019 Jeep Cherokee için yepyeni bir motor daha oyuna dahil oldu. 2.0 litre turbo benzinli 270 ps 400 nm tork güç üreten motorla gelecek olan makyajlı Cherokee, 9 ileri otomatik şanzımanla alınabilecek.

Bu motorlara ek olarak 2.4 litre Tigershark MultiAir 2 motor (177 ps 230 nm tork) ve 3.2 litre Pentastar V6 (272 ps 324 nm tork) benzinli motorlarda tercih listesinde bulunacak.

Makyajlı 2019 Jeep Cherokee Eylül ayından itibaren Avrupa bayilerinde yerini alacak. Fakat iki litrelik motor için 2019’un ilk çeyreğine kadar beklenecek.