Lincoln Corsair Grand Touring, 2021 yılına damgasını vuracak

2021 Lincoln Corsair Grand Touring özelikleri ve zarif tasarımıyla, 2021 yılına damgasını vurmaya hazırlanıyor. Benzersiz Lincoln özelliklerini bir arada sunan otomobil, farklı teknolojiler kullanılarak yol performansı ve daha gelişmiş sürücü seçenekleriyle 2021 yılına hazırlanıyor.

2021 LİNCOLN CORSAİR GRAND TOURİNG ÖZELLİKLERİ İLE BÜYÜLEYECEK!

İleri hibrit teknolojisi ve 4 silindirli 2,5 litrelik motoru teknolojisiyle iyi bir performans sunacağı kuşkusuz olan araç, kullandığı ileri teknoloji sayesinde kendi segmentinde farklı yenilikleri ilk kez sunacak. İlk defa elektrikli 4 tekerlekten çekiş sistemini kullanacak olan Lincoln, diğer özellikleriyle de SUV tutkunlarının akıllarını başlarından alacak.

266 beygir gücüne sahip birleşik hedeflenmiş bir güç çıkışına sahip olacak araçta, mıknatıslı senkron motor sürüş performansına etki edecek temel faktör olarak görülüyor. Öte yanda hibrit teknolojisinin ilk defa 4 teker çekiş ile eşleştirilmesi, Lincoln adına önemli bir başarı olarak kabul ediliyor.

Şanzıman özelliklerine baktığımızda ise kullanılan PowerSplit teknolojisi sayesinde, sürekli değişken elektrikli bir şanzımana sahip olduğunu görüyoruz. İki elektrik motorunun birlikte çalışmasının sunduğu verimlilik sayesinde, 2021 Lincoln Corsair Grand Touring muhteşem bir yumuşaklıkta sürüş deneyimi sunuyor.

2021 Lincoln Corsair Grand Touring özellikleri arasında önemli bir yer tutan elektrikli 4 tekerlek çekişi sayesinde, güç arka tekerleklere iletilir. Sonrasında ise gerek görülmesi halinde bu güç tüm tekerleklere dağıtılarak, daha verimli bir sürüş imkânı tanımaktadır.

Duyarlı kalkış ve kayma engelleyici özellikler sunan aracın sunacağı sürüş modları ise, birçok rakibine göre çok daha gelişmiş durumda. Araç, kaygan, Excite, Conserve, Derin ve normal sürüş modlarına sahip.

Lincoln mühendisleri tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda, araç içi sessizlik konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını anlıyoruz. Kabin ve motor kısmında bulunan ekstra ses azaltıcı perdeler, aracın çok daha sessiz olmasına imkân tanıyor. Arka koltuklar, 6 inç sürgülü özelliklere sahip. Bu sayede ön koltuklardaki yolcuları hacim anlamında bir rahatlık zaten beklerken, arka koltukta yolculuk edeceklerde unutulmamış. 20 inç jantlar ise basit bir özellik olmasına rağmen, aracın genel görünümüne oldukça güzellik katacak.

Geri fren yardımı

Evasive direksiyon yardımı

Trafik sıkışıklığı kontrol teknolojisi

Park yardım sistemi

Kör nokta tespiti

Geri görüş kamerası

Otomatik ve uzun huzmeli farlar

Şerit tutma teknolojisi

Otomatik acil durum frenleme teknolojisi ile çarpışma öncesi yardım

Çapraz trafik uyarı sistemi

Farklı sürüş seçeneklerine göre uyarlanabilir hız kontrol teknolojisi gibi donanımlar, Corsair Grand Touring özellikleri arasından sadece bazılarıdır.

Lincold Head-Up Display teknolojisi sayesinde, sürücünün seçmiş olduğu bilgileri ön camda göstererek, daha güvenli bir sürüş ve yol kontrolüne de imkân verilmektedir.