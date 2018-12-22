Lincoln Continental’den 80. yıla özel 80 araç

Lincoln Continental, 80. yaşını kutluyor. ABD pazarında yer alan ve premium sınıfında bulunan Continental, onuncu nesliyle önümüzdeki yıl 80. yılını dolduracak. Bu vesileyle standart modelinden farklı bir araç hazırlandı

Lincoln Continental modelinin yıllara ilk adım attığı tarih 1939 yılıdır. 4.8 litrelik V12 motorla üretimine başlanan ilk nesil Continental, zamanının en lüks modellerinden birisi olarak gösteriliyordu. 5.3 metreyi bulan uzunluğu ile 1940’ların premium araçları arasında boy gösteren efsanevi otomobil günümüzde onuncu nesliyle yoluna devam ediyor.

Ford bünyesinde üretim yapan Lincoln firmasının bu özel aracı, 80. yaşını kutlamak adına 80 adetle sınırlı bu özel Lincoln Continental modelini üretti. E segmentinde bulunmasına karşın bir F sınıfı edasıyla duran bu araç, ters açılan arka kapılarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kapılar aynı zamanda elektronik olarak tasarlandığı için tek hareketle kilitleniyor.

80. yıla özel 2019 Lincoln Continental modelinin yaşam alanı da bir o kadar özel tasarlanmış. 30 yollu ayarlanabilen koltuklar, Revel Ultima premium ses sistemi, üstün deri işçiliği ve birçok özel detay eklenmiş. Teknolojik anlamda güncel modellerde yer alan özellikleri de barındıran Lincoln Continental da, konfor ve lüks en iyi şekilde kullanıcıya aktarılmaya çalışılmış.

Motor kısmına geldiğimizde ise 3.0 litre V6 çift turbo beslemeli benzinli motor göreve hazır şekilde sürücüsünü bekliyor. Lincoln Continental modeli için 400 beygir 542 nm tork güç üreten bu motor oldukça yeterli güç sunuyor. Normal, Spor ve Konfor olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip olan 80. yıla özel Lincoln Continental hakkında aktaracaklarım bu kadar.