Lexus’un daha uzun SUV’u RX L

Lexus’un can alıcı görünümlü SUV modeli RX’in daha uzun versiyonu olan Yeni Lexus RX L tanıtıldı. Motor seçeneklerinde değişim yaşamayan bu versiyon, 7 koltuklu oturma imkanı sunuyor

Lexus RX tarihine bakarak başlayalım. Bu araç Toyota Harrier ile birlikte ortaya çıktı. 2003 yılında ikinci jenerasyonuna kavuşan araç, 2008 yılında üçüncü nesliyle yollarla buluştu. Günümüzdeki o keskin hatlara sahip olan vahşi görünümüne 2015 yılındaki dördüncü jenerasyonu ile kavuştu.

Coupe SUV olarak kendine hayran bırakacak kadar iddialı görünüşe sahip olan Lexus RX, mevcut boyutlarını kısa bulan müşterileri için Yeni Lexus RX L modeliyle geldi. Bu versiyonu adından da anlaşılacağı üzere L yani long tagını alarak 110 mm artan gövde uzunluğuyla karşımıza çıktı. ARtan uzunluk sayesinde 3. sıra yani 7 koltuğa kavuşan bu SUV, 60/40 oranında katlanabilen arka koltuklarıyla yükleme konusunda kullanıcısına oldukça geniş alan sunuyor.

Yeni Lexus RX L Donanımlarına baktığımızda bu araçta 20 inçlik jantlar, gösterge panelinde 4.2 inçlik mutlimedya ekranı, 12.3 inçlik multimedya ekranı, 12 hoparlörlü ses sistemi, navigasyon sistemi, iklimsel kontrollü otomatik klima gibi birçok özellik barındıran 2018 Yeni Lexus RX L, 15 hoparlörlü 835 watt rms çıkış gücüne sahip Mark Levinson ses sistemini de opsiyon listesine eklemiş. Bu arada araçta yaya algılama, otomatik frenleme, adaptif hız sabitleyici, arka çapraz trafik uyarı sistemi, kör nokta algılama asistanı gibi birçok üstün güvenlik sistemleri de sunuluyor.

Son olarak motor seçeneklerine bakalım. Bu araçta iki farklı motor seçeneği sunuluyor. İlki atmosferik benzinli RX 350L kodlu 3.5 litre V6 ünite ile 290 ps 356 nm tork güç sunan versiyon oluyor. Önden çekişli ya da dinamik tork kontrollü AWD dört tekerden çekiş sistemi ile alınabilecek olan Yeni Lexus RX 350L, 8 ileri otomatik şanzımanla gelecek.

Diğer versiyon, RX 450h L Hibrit seçeneği oluyor. 3.5 litre V6 motorla kombine edilmiş elektrikli ünite ile 313 ps güç üretiyor. Bu ünitenin bileşenlerine detaylı olarak baktığımızda 6 silindirli motor 262 ps güç üretirken, ön elektrikli motor 167 ps 335 nm tork, arkadaki ise 68 ps 139 nm tork güç sunuyor. Toplamda ise aktarılan güç 313 ps 335 nm tork oluyor. Ayrıca bu ünite ile Lexus RX 450h L modelinin standart olarak AWD dört tekerden çekiş sistemine sahip olduğunun altını çizeyim.