Lexus LC 500 sadece iki kişi için Türkiye’de

Lexus'un coupe modeli LC 500 1 milyon 690 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de

Lexus, LC 500 modelini 1 milyon 690 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de sunmaya başlıyor. Hibrit motora sahip bu özel Lexus modeline Türkiye’de bu yıl sadece 2 kişi sahip olabilecek. Ekim ayından itibaren Lexus showroomlarında yerini alacak LC 500h, 359 bg güç üreten hibrit motora sahip.

LC’nin hibrit motora sahip LC 500h versiyonunda yer alan Multi Stage Hybrid Sistemi performans otomobilleri için özel olarak tasarlanmış hibrit güç ünitesinin yeni jenerasyonunu temsil ediyor. LC 500h’de güçlü bir elektrik motoru, lityum iyon yeni batarya ve 3.5 litre V6 benzinli motor yer alıyor. LC 500h’nin hibrit motorunun kombine gücü ise 359 bg olarak veriliyor. Bu araçla birlikte bir hibrit araçta ilk defa E-CVT şanzıman tam otomatik 4-kademeli şanzıman ile birleştirilerek kullanılıyor. Fiziksel viteslerin yerleştirilmesi, sürücünün ihtiyaç duyduğu motor devirleriyle daha iyi uyum sağlanmasına imkan veriyor. Elektrikli motorun yüksek torku, gaz pedalına basıldığı anda doğrudan alınabiliyor. LC 500h’nin 0-100 km/s hızlanması 4.9 saniye olarak veriliyor.

Klasik coupe tarzını, tasarım ödülü kazanan LF-FC konseptiyle birleştiren LC 500, bunu gerçeğe yansıtarak her açıdan dikkat çekici bir tasarım ortaya koyuyor. 2870 mm'lik dingil mesafesine ve 4760 mm'lik uzunluğa sahip olan LC'nin 477 bg güç üreten 5.0 litrelik atmosferik motora sahip benzinli versiyonu da sipariş üzerine Türkiye’ye getirilecek. V8 motora sahip benzinli LC 500, dünyada lüks bir otomobilde ilk kez sunulan 10-ileri otomatik şanzımanıyla teknoloji konusunda da öncülük yapıyor. Konvansiyonel otomatik şanzımanlara göre daha hızlı çalışan 10-ileri Direct Shift şanzıman, 0.12 saniye ile insanın gözünü kırpma süresinin yarısı gibi bir sürede vites değişimi sağlıyor. Sistem aynı zamanda günlük sürüş rutinlerini öğrenerek en uygun vitesi seçiyor. Atmosferik V8 motora sahip LC, etkileyici sesiyle birlikte spor otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. LC 500, 0-100 km/s hızlanmasını ise sadece 4.7 saniyede gerçekleştiriyor.

Yeni LC 500, tasarımı ve performansıyla olduğu kadar güvenlik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Araçta standart olarak yer alan Lexus Safety System+ ayrıca yeni geliştirilen çarpışma önleyici sistemlerine de sahip. Milimetrik radarı ile yayaları tanıma özelliğine sahip Ön-Çarpışma Sistemi (PCS), tüm hızlarda çalışan Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Şerit Takip Asistanı (LKA) ve Otomatik Uzun Huzmeli Far Asistanı (AHB) ile birlikte LC 500 üst düzey güvenlik sistemleri sunuyor.

Lexus markasının vizyonunu ortaya koyan LC 500 modeli ve Lexus’un Türkiye stratejisi hakkında değerlendirmeler yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, LC modelinin önemine değinerek, “Lexus markasının yeni tasarım felsefesini yansıtan LC’yi Türkiye’de satışa sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birçok markanın sektörün mevcut durumu sebebiyle araç getirmekte çekindiği bir ortamda, biz hem yeni modellerimizi sunmaya hem de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Son dönemde LS ve ES sedan modellerimizi sunduk. Şimdi ise markanın yeni tasarım anlayışını sergileyen süper coupe modelimiz LC’yi Türkiye’ye getirdik. LC herkesin beklediği, sürekli olarak ne zaman geleceğini sorduğu bir modeldi. Lexus’un konseptini birebir üretime aktardığı ilk model olarak dikkat çeken LC’ye, bu yıl Türkiye’de sadece iki şanslı kullanıcı sahip olabilecek. Bu araçlardan biri İstanbul Lexus Dolmabahçe Showroom’unda ve diğeri de Ankara Lexus Mahall Showroom’unda sergilenecek. Her zaman söylediğimiz gibi Lexus sahibi olmak zaten ayrıcalıktır. LC’yi satın alacak iki müşterimiz ise, bu ayrıcalığı en özel haliyle yaşayacak. LC modeli aynı zamanda Lexus’un liderlik ettiği lüks hibrit teknolojisine de sahip. Bu sayede yüksek performans sunmasının yanında yakıtı da en verimli şekilde kullanıyor. LC, Lexus markasının teknoloji ve tasarımda geldiği üst düzey noktayı temsil ediyor” dedi.