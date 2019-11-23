Lexus LC 500'e üstsüz versiyon

Lexus'un coupe modeli LC 500'ün kumaş tavanlı üstü açılabilen versiyonu tanıtıldı

Lexus, süper coupe modeli LC 500’ün üstü açılan versiyonunu ilk kez 2019 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sergiledi. LC coupe’nin eşsiz tavan çizgisini üstü açılan bir modele adapte eden Lexus, yeni modelini hem tavanı açıkken hem de kapalıyken şık görünecek şekilde tasarlamış. Otomobilin soft-top tavanının ardındaki kabini de yüksek kaliteli döşemeleriyle son derece şık bir ambiyansa sahip.

Coupe’nin heyecan verici performansını, üstü açık bir otomobille de çıkarmak isteyenler için tasarlanan yeni LC 500 Convertible'ın yüksek sürüş dinamiklerine sahip olduğu açıklanıyor. Otomobilin görselliğini tamamlayan V8 motor ise, tepkileri ve sesiyle sürüş keyfini daha ileriye taşıyor. LC 500 Convertible konforu artırmak adına boyun ısıtıcı koltuklara ve saydam rüzgar deflektörlerine sahip. Bu sayede Lexus’un DNA’sında bulunan konfor ve sessizlik, tavan açık veya kapalıyken de elde edilmiş. Yeni LC 500 Convertible’ın 2020’nin yaz aylarına satışa çıkması planlanıyor.