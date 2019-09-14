Land Rover Defender’in yeni jenerasyonu heyecanlandırdı

Land Rover’ın efsanevi modeli Defender'ın yeni jenerasyonu iki farklı gövde tipiyle tanıtıldı

Land Rover’ın arazi yetenekleri ve ikonik tasarımıyla efsaneleşen Defender modeli, günümüz teknolojisiyle yeniden doğdu. 70 yılı aşkın tarihinde yepyeni bir dönemi temsil eden yeni Defender'ın dünya tanıtımı Frankfurt Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirildi. Fuar ziyaretçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Defender, önceki modelden izler taşıyan kendine has köşeli tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Kısa şasili Defender 90 ve uzun şasili Defender 110 olmak üzere iki farklı gövde tipiyle tanıtılan otomobilin Defender 90 versiyonu 6 kişiye kadar oturma kapasitesi sunarken, 110’da ise 5+2 oturma düzenine sahip bir iç mekan tercih edilebiliyor.

Yeni Defender, S, SE, HSE, First Edition ve Defender X olmak üzere 5 farklı donanım seçeneğine sahip. Dört farklı aksesuar paketi ile daha önce hiçbir Land Rover modelinde görülmemiş bir kişiselleştirme seçeneği sunan Defender, Explorer, Adventure, Country ve Urban paketleriyle farklı kimliklere bürünebiliyor.

Yeni Defender'ın kabini de maceraya uygun bir görünüm sunuyor. Ancak bu sefer kabin yüksek teknolojiye de sahip. Dijital gösterge paneli ve yeni nesil bilgi eğlence sistemi kabindeki dijital teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Defender’ın son derece işlevsel olan kabin tasarımının en dikkat çeken kısmını yeni Pivi Pro bilgi eğlence sistemi oluşturuyor. Daha sezgisel ve kullanıcı dostu olarak tasarlanan yeni nesil dokunmatik ekran, sık kullanılan görevleri gerçekleştirmek için daha az girdi gerektiriyor. Ayrıca, Uzaktan Güncelleme alabilen 14 ayrı modüle sahip Over-The-Air teknolojisi, Defender müşterilerinin dünyanın neresinde olursa olsun her zaman en yeni yazılımlardan yararlanmalarını sağlıyor.

Geniş bir bagaja sahip olan Defender 110, ikinci sıra koltuklarının arkasında 1075 litre, ikinci sıra katlandığında ise 2380 litreye kadar genişleyen bir yük alanı sunuyor. 5, 6 veya 5+2 oturma düzeni sunan Defender, dayanıklı kauçuk kaplı zeminiyle zor şartlara hazır görünüyor.

Defender geliştirilmiş bir gövde yapısı sunuyor. İşlevsel bir tasarıma sahip D7x mimarisi, Land Rover’in ürettiği en sert gövde yapısını oluşturmak amacıyla hafif alüminyum monokok yapıya dayanıyor. Geleneksel kasa üstü tasarımlara göre üç kat daha sert olan ve Land Rover’ın Extreme Event Test prosedürlerine dayanacak şekilde tasarlanan yeni şasi, en yeni elektrikli güç aktarma organlarını desteklerken tamamen bağımsız hava veya helezon yaylı süspansiyon için mükemmel bir temel sağlıyor. Yeni Defender, dört tekerlekten çekiş sistemi, merkezi diferansiyel ve opsiyonel Aktif Kilitleme özellikli Arka Diferansiyeli gibi üstün donanımlar sunuyor.

Defender'da benzinli, dizel ve hibrit motor seçenekleri sunuluyor. Otomobilin P300 versiyonu 4-silindirli benzinli motora sahipken, P400 ise 6-silindirli benzinli motor ile yarı hibrit teknolojisini birleştiriyor. D200 ve daha güçlü D240 versiyonları ise benzinli seçeneklere alternatik dizel versiyonlar olarak sunuluyor. Defender'ın yüzde 100 elektrikli olarak ilerleme özelliği de bulunan Plug-in Hybrid (PHEV) versiyonu da önümüzdeki yıldan itibaren motor seçenekleri arasındaki yerini alacak.

Yeni Defender, dört tekerlekten çekişli aktarması, çift kavramalı otomatik şanzımanı, 3.720 kg’lık maksimum yük çekebilme kapasitesi ve 300 kg’lık statik çatı yükü taşıyabilme kapasitesi ile segmentinde çıtayı bir adım daha yukarı taşıyor. Defender ayrıca, sürücülerin yol koşullarına göre çok daha hassas ayarlar yapmasına imkan tanıyan “Yapılandırılabilir Terrain Response” özelliğini sunan ilk Land Rover modeli olarak da öne çıkıyor. Yeni Defender, 900 mm derinliğindeki su birikintilerinden geçebiliyor. Yenilikçi mühendislik çözümleri ile aerodinamik performansı optimize eden yeni Defender 0.38Cd ile sürtünme katsayısını da olabildiğince düşük bir seviyeye getiriyor.