Lamborghini’nin hibrit süper sporu Sian

Hibrit süper spor otomobil sınıfına giren Lamborghini Sian, safkan benzinli motoruna minik hibrit ünite eşlik ediyor ve toplamda 819 ps güç sunuyor

2019 Frankfurt otomobil fuarının incileri gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Bu sefer hibrit süper spor otomobil sınıfına giren Lamborghini Sian‘ı tanıyacağız. 63 adetle sınırlı olacağı söylenen bu aracın safkan benzinli motoruna minik hibrit ünite eşlik ediyor ve toplamda 819 ps güç sunuyor. Gelin bu harika otomobili yakından tanıyalım

43/57 ağırlık dağılım oranı ile gelen hibrit hiper otomobil Lamborghini Sian gerek tasarımı gerekse ürettiği güçle son zamanların en iddialı otomobillerinden birisi olarak karşımızda duruyor. İtalyan firmanın mühendisleri bu aracın kalbine 6.5 litrelik V12 motor yerleştirmişler. Bu ünite tek başına 785 ps 720 nm tork güç üretiyor. Bu da yetmemiş ve araca sadece 34 kg ekstra yük olan 48 voltluk elektrikli motorun bataryalarını takmışlar. Bu takviye sonrası ekstradan 34 ps 40 nm tork güç kazanılmış.

Lamborghini Sian, mini hibrit sistemini tüm hız aralığında kullanamıyor. 130 km/s hıza kadar hızlanmalarda ekstra güç sunan bu sistem şarj edilme gibi sıkıntı doğurmuyor. Sian her frenleme yaptıkça 48 voltluk bataryalar kendi kendini şarj ediyor.

0’dan 100 kilometre hıza 2.8 saniye altında çıkabilen Lamborghini Sian’ı Aventador SVJ’ye kıyasladığımız da;

30 – 60 km/s hızlanması 0.2 saniye,

70 – 120 km/s hızlanması ise 1.2 saniye düşmüş.

Yeni Lamborghini Sian hakkında öne çıkan diğer özelliklere baktığımızda bu araçta dördüncü nesil Haldex kilitli diferansiyel kullanılmış.Fren konusunda ise önde 6 pistonlu, arkada ise 4 pistonlu karbon seramik diskler kullanılmış. Öte yandan önde 20 inç, arkada ise 21 inçlik jantlar kullanılmış. Bu jantlara önde 255-30, arkada ise 355-25 ebatlı Pirelli P Zero Corsa performans lastikleri eşlik ediyor.

2020 Lamborghini Sian Teknik Özellikleri

Motor: 6.5 lt V12 819 ps 720 nm tork + 40 nm tork (elektrikli motordan)

Şanzıman: 7 ileri ISR

Performans: 0-100 km/s: 2.8 saniyeden kısa – Maksimum hız: 350 km/s

Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 4980 mm / 1133 mm / 2101 mm