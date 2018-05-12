Lada Vesta serisine şimdi de Cross versiyonu eklendi

Lada Vesta’nın oldukça ilginç bir versiyonu daha tanıtıldı. Lada Vesta Cross olarak adlandırılan bu model, sedan kasa yapısına rağmen Crossover modellerine benzer bir şekilde yerden yüksek bir yapıya sahip olması ile dikkat çekiyor.

Hatırlanacak olursa Lada Vesta’nın daha önceden Sedan, SW, SW Crossover ve hatta 2 tekerlek arası mesafesi uzatılmış limuzin benzeri bir versiyonu bile tanıtılmıştı. Şimdi ise Sedan versiyonun yerden belirgin bir şekilde yükseltilmiş olan Sedan Crossover versiyonu da tanıtılmış oldu. Aracın yerden yüksekliği ise tam 20.3cm ve bu değer günümüzde satılan Crossover modellerinin büyük bir kısmında ya daha yüksek ya da onlara oldukça yakın olması ile şaşırtıyor. Açıkçası bu tip bir aracı en son Volvo’nun S60 Cross Country konseptinde görmüştük. Ancak bu model üretime geçmemişti.

Lada Vesta’nın yerden yüksek yapısı ise ilk bakışta kasaya göre oldukça büyük tekerleklerle sağlanmış gibi görünüyor. Tekerlek ölçüsünün ise Sedan versiyona göre, jant büyüklüğü haricinde yaklaşık 1 yanak ölçüsü kadar da daha fazla olduğu söylenebilir. Yani diyelim ki normalde 205/55/16 ölçüsü tercih edildiyse, Lada Vesta Cross jant-lastik ölçüsü 205/60/17 gibi bir ölçü olabilir. Bu da sadece lastikler sayesinde, yükseklikte neredeyse 2.5cm’lik bir artış olduğu anlamına gelebilir. Ancak Cross versiyonuna özel bir süspansiyon sisteminin de araçta yer aldığı belirtiliyor. Hafif arazi kabiliyetinin artması için de ayarların bu şekilde yapıldığı anlaşılıyor.

Lada Vesta Cross motor ve şanzıman

Cross versiyonunda kullanılması muhtemel motorlardan 1.6 litre atmosferik-benzinli tip 87hp, 106hp, 114hp güce ve 5 ileri manuel şanzımana sahip olacakken, 1.8 litre atmosferik-benzinli – 122hp güce ve otomatik şanzımana sahip bir versiyon da yer alabilir. Bu motorlar Sedan versiyonda zaten kullanılıyor ve Vesta Cross’da da kendine yer bulabilir.

Lada VestaTükiye’ye gelir mi?

Açıkçası daha Aralık 2017 tarihinde ülkemize geleceği açıklanan araçla ilgili henüz bir gelişme maalesef yok. Ne bir web sitesi ne de detaylı bir bilgi henüz yer almıyor. Biz de daha önceden aracın ülkemize geleceğini varsayarak bir fiyat analizi ibile yapmıştık. Ancak bu analizdeki fiyatların günümüz Euro kurundaki artışa göre orantısal olarak artması gerekiyor. Diğer taraftan Lada Vesta’nın ülkemize bu yıl içinde gelmesini güçlü bir şekilde bekliyoruz.