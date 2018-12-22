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Kodiaq RS’e dizel motor dopingi

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Skoda, performans modellerinin yer aldığı Rally Sport (RS) ürün gamındaki ilk SUV modeli Kodiaq RS’i tanıttı. Markanın büyük SUV modeli üzerine yapılan Kodiaq RS, Skoda tarihinin en güçlü dizel motoruyla satışa sunulacak. 240 HP güce sahip olan Kodiaq RS, 7 kişilik oturma kapasitesiyle tercih edilebiliyor ve yüksek performansı pratiklikle birleştirmeyi başarıyor.

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Kodiaq RS’e dizel motor dopingi
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2.0 litre bi-turbo dizel motorlu Kodiaq RS, 500 Nm torka sahip ve 100 km/s hıza sadece 6.9 saniyede ulaşabiliyor. Standart olarak akıllı 4×4 sistemiyle gelen Kodiaq RS, yolda ve yol dışında sıra dışı dinamik bir sürüşe sahip. Dinamik şasi kontrolü ve güçlendirilmiş frenleriyle birlikte her türlü yol ve sürüş şartında, konfordan ödün vermeden ilerleyebiliyor.

Aktif yaşam tarzı olanlara hitap eden Kodiaq RS, günlük sürüşlerin de eğlenceli olmasını sağlıyor. Kodiaq RS, 20.8 kilometrelik efsanevi Nürburgring Pisti'ni 9 dakika 29.84 saniyede tamamladı ve kendi sınıfındaki rekoru da elinde bulunduruyor. Kodiaq RS modelinde, 20 inç alaşım jantlar, dizel motor sesini daha çarpıcı hale getiren Dinamik Ses Artışı özelliği, full LED ön farlar ve LED stop lambaları ve gövdede daha sportif görünüm sağlayan siyah detaylar yer alacak. 7 ileri DSG otomatik şanzıman ve akıllı dört çeker sistem, güvenli, konforlu ve çevik bir sürüş sağlıyor.

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