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Klasikler Cumhuriyet için yollardaydı

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9. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi, ülkemizden, Türkiye’den ve Avrupa’nın değişik ülkelerinden klasik meraklılarının katılımıyla yapıldı

Klasikler Cumhuriyet için yollardaydı

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 9. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi dün yapıldı. 


9. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin startı, saat 10.00’da Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı önünde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından verildi. 

9. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’ne ülkenin yanı sıra, Türkiye ve Avrupa’nın değişik ülkelerinden meraklılar katıldı. 


Ralli 13.30’da Hidden Garden’da sona erdi.

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