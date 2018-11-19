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Klasikçiler Cumhuriyet için sürdüler

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KKTC’nin kuruluşunun 35. Yılı nedeniyle düzenlenen resmi kutlama etkinlikleri kapsamında yer alan 8. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’ne KKTC’nin yanı sıra Türkiye ve Almanya’dan 63 ekip katıldı

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Klasikçiler Cumhuriyet için sürdüler
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8. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi dün yapıldı.
KKTC’nin kuruluşunun 35. Yılı nedeniyle düzenlenen resmi kutlama etkinlikleri kapsamında yer alan ralliye KKTC’nin yanı sıra Türkiye ve Almanya’dan ekipler katıldı.
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın himayesinde, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen ralli saat 10.00’da Dışişleri Bakanlığı binası önünde başladı.  Ralli sponsoru The Olive Tree Hotel’de sona erdi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın verdiği startla başlayan rallide 63 ekip mücadele etti.
BU yıl Almanya’dan 3 aracın da katıldığı 8. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin başlangıcına, eşiyle katılan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yanısıra, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dışişleri Bakanlığı personeli ve sporseverler katıldı.

AKINCI
8. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin startını veren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Çok güzel geçmişle geleceği buluşturan bir etkinlik” dedi.
Geçen yıl da rallinin startını birlikte verdiklerini ifade eden Akıncı, Klasik araba merakının hem farklı bir nostalji hem de spor olduğunu söyleyerek 35 Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen bu etkinliğe emek verenleri kutladı.
Akıncı, gelecek yıl daha da çok katılım olmasını dileyerek, “Ülke olarak haksız ambargolar altındayız gençlerimiz çeşitli dallarda yeteneklerini uluslararası arenada sergileme fırsatı bulamıyor ama bazı dallarda bu engellemeler aşılabiliyor bu da onlardan” dedi.


ÖZERSAY
Yarışın açılışına katılan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, uluslararası düzeyde yapılan bu güzel etkinliğe gönül vererek katılan herkesi tebrik ederek, başarılı geçmesini temenni etti.

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