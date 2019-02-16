Kia’nın SUV modeli XCeed 2020’de geliyor

Otomobil üreticileri son yıllarda kompakt modellerini bile crossover kimliğe kavuşturma konusuna ağırlık vermeye başladı.

Bu konuda Ford markası Focus Active ile öne çıkarken şimdi de Güney Koreli üretici yeni Kia XCeed modeliyle “bu sınıfta bende varım” demeye geliyor. Hali hazırda birkaç SUV modeli olmasına karşın üreticilerin bu tercihlerini anlamış değilim. Fakat müşteri tercihleri son 10 yıl içerisinde daha yüksek ve sportif ruha sahip SUV karakterli araçlara evrildiğini biliyoruz. Kia XCeed modeli de bu yönelime cevap verecek modellerden birisi olacak.

Prototip modeliyle oldukça ağır kamuflajlı şekilde testlerde görüntülenen 2020 yeni Kia XCeed güncel Ceed platformunun üzerine inşa edilecek olup off-road görünümünde olacak. Fakat 4×4 seçeneği olmayacak. Dodikler ve tamponlarda belirgin farklılıklar taşıyacak olan aracın bu özgürlükçü ruhunu yaşam alanındaki koltuk, direksiyon simidi ve birkaç alanda da göstermesini bekliyoruz.

Öte yandan standart Ceed modelinden biraz daha yüksek olacak yeni Kia XCeed için sunulacak motor seçenekleri arasında yeni Ceed için sunulan üniteler kullanılacaktır. Bunlar arasında benzinli cephede 1.0 T-GDi 100 ps ve 1.4 T-GDi 140 ps üniteler, dizel de ise 1.6 CRDi motorda 115 ps ve 136 ps güç birimleri yer alabilir. Bu motorlar 6 ileri manuel ve 7 ileri DCT otomatik şanzıman seçenekleriyle sınıflandırılabilir. Tabi bu ve buna benzer bilgiler şimdilik tahminden öteye geçmiyor. Fakat az önce verdiğim bilgiler Kia XCeed’in genel sınırlarını oluşturacaktır. Şimdilik ön bilgileri tahmini olarak aktardık.