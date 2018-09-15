Kia’nın sportif wagon modeli: ProCeed

Kia’nın beklenen sportif wagon modeli sonunda gün yüzüne çıktı. Arka tasarımıyla küçük teaser veren Güney Koreli firma, 2019 Kia ProCeed modelini tanıttı. Teknik verileri ve donanımlarıyla bu aracı daha yakından inceleyerek tanıyalım.

Bildiğiniz üzere önceki nesil Proceed, hot hatch olarak üretilmişti. Kia önemli karar alarak bu aracını station wagon olarak üretmeye karar verdi. Fakat bu sıradan bir wagon değil. Markanın sportif ruhunu her detayında taşıyan bir araç olmuş. Yeni Kia ProCeed modelini teknik verileriyle tanımaya başlayalım.

İlk olarak boyutla başlayalım. Bu arada yeni Ceed hb modeline göre aynı aks değerinde olmasına karşın 5 mm daha uzun, 25 mm daha yüksek ve 99 litre daha büyük bagaj alanına sahip. Yani uzunluğu 4,605 mm, yüksekliği 1,422 mm, dingil aralığı 2,650 mm ve bagaj alanı ise 594 litre. Bu arada arka koltuk 40:20:40 oranında katlanıp daha geniş yükleme alanı sunuyor.

Yeni Kia ProCeed motor seçenekleri güncel Ceed modelinden farkı yoktur. Benzinli cephede 1.0 litre T-GDi 120 ps 172 nm tork ve 1.4 litre T-GDi 140 ps 242 nm tork güç sunan turbo beslemeli üniteler bulunuyor. 1.4 litrelik motor ile 7 ileri DCT şanzıman da sunulacak. Ayrıca 2019 Kia ProCeed GT versiyonunda ise 1.6 litre T-GDi 204 ps 265 nm tork güç sunan en güçlü seçeneği var.

Dizel motor olarak ise güncel emisyon verilerine göre yenilenmiş 1.6 litre CRDi 136 ps 280 nm tork güç sunan ünite bulunuyor. Birde aracın donanım kısmına bakalım.

2019 Yeni Kia ProCeed Donanımları

Yeni ProCeed için 10 farklı kaporta rengi ile geliyor. 17 ve 18 inçlik jant seçeneklerine sahip olan aracın GT versiyonunda 18 inçlik jant, standart olarak sunuluyor. Yaşam alanına geldiğimizde ise 7 inçlik ve üst donanımda ise 8 inçlik dokunmatik ekran bulunuyor. Tomtom navigasyonlu multimedya sistemi, iPhone 5 ve üstü cihazlar için Apple CarPlay ve Android 5.0 Lollipop ve üstü versiyonlarda ise Android Auto desteği de bulunuyor.

Ayrıca sürüş destek sistemleri arasında ise çarpışma uyarı ve önleme sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, yaya algılama asistanı, adaptif hız sabitleme özelliği gibi donanımlar bulunuyor.