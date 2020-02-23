J9 da ilgi çekti

Günsel’in üreteceği ikinci modeli “J9” Girne’de geçtiğimiz Perşembe akşamı yapılan tanıtım etkinliğinde B9 modeli ile birlikte görücüye çıktı.

Avrupa'da son derece popüler olan mid-size SUV segmentine giriş yapacak olan “J9” davetlilerin büyük beğenisi kazandı.

Dört kapılı, geniş hacimli bir aile otomobili olarak öne çıkan “J9”, yüksek verimlilik seviyesine sahip en güncel elektronik sürüş sistemlerine sahip olacak.

Yüksek güce ve daha fazla performans odaklı özelliklere sahip olacak olan “J9” elektrikli otomobil serileri kapsamında marka olarak kullanıcılarına seçim yapma özgürlüğü sunan yeni bir konsept olacak.