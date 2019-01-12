İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo

İtalyan boğası Lamborghini, aileye yeni bir üye daha kazandırdı. 2019 Lamborghini Huracan Evo, Performante versiyonunun küllerinden doğarak karşımıza çıktı. Standart Huracan’dan çok daha hızlı olan bu süper spor otomobili tanımaya hazır mısınız?

LAMBORGHİNİ HURACAN EVO ÖZELLİKLERİ

Huracan Evo, 20 inçlik yeni jantla geliyor. Aesir adlı bu jantlara önde 245/30 R20, arkada ise 305/30 R20 ebatlı Pirelli P Zero lastikler eşlik ederken opsiyon olarak 245/30 R20, arkada ise 305/30 R20 ebatlı P Zero Corsa lastikler alınabiliyor. Tasarımsal olarak Huracan Performante’ye çok benzeyen aracın yaşam alanı benzer yapıda olup standart Huracan’dan daha şık görünüme sahip.

640 ps 630 beygir 600 nm tork güç üreten Huracan Evo’yu dizginlemek için önde 6 pistonlu 380 mm, arkada 4 pistonlu 356 mm karbon seramik disk frenler kullanılmış. Böylece aracın 100 km/s hızla giderken tamamen durması 31.9 metre de gerçekleşebiliyor.

STANDART HURACAN’DAN FARKI

2019 Lamborghini Huracan Evo stock Huracan’dan 30 ğs 40 nm tork daha güçlü olup 0-100 km/s hızlanması 0.3 saniye, 0-200 km/s hızlanması ise 0.9 saniye daha iyi (0-200 km/s 9 saniye) olup ağırlıkları aynıdır.

Genel hatlarıyla aracın öne çıkan özelliklerini anlattım. Teknik anlamda daha iyi tanımak için son bilgilere geçelim. Akabinde ise fotoğraflara mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim.

2019 Lamborghini Huracan Evo Teknik Özellikleri

Motor: 5.2 litre V10 640 ps 630 beygir 600 nm tork

Şanzıman: 7 ileri çift kavramalı otomatik

Performans: 0-100 km/s: 2.9 saniye – Maksimum hız: 325 km/s

Boyut: Uzunluk / Yükseklik / Genişlik: 4520 mm / 1165 mm / 1933 mm

Bagaj Hacmi: 100 litre

Yakıt Tankı: 83 litre

Boş Ağırlık: 1422 kg