İşte Ferrari’nin en yeni modeli!

Dünyanın en ünlü spor otomobil üreticisi olan Ferrari; yeni ve önden motorlu modeli Roma'yı tanıttı. Yeni model 250 GT Berlinetta Lusso ve 250 GTO modellerien benziyor. Ayrıca sade tasarımı da oldukça iddialı...

İtalyan marka 2019-2022 yılları arasında 15 yeni modelini tanıtacağını belirtmişti. 2019 yılı içerisinde ise bu modellerden 5’ini tanıttı bile. Bu modeller SF90 Stradale, F8 Tributo, F8 Tributo Spider, 812 GTS ve son olarak Roma.

Son model olan Roma, önden motorlu ve markanın günümüzdeki en füturistik tasarıma sahip olan modeli denebilir. Roma’ya dışarıdan baktığınızda uzun burunuyla birlikte İngiliz süper spor otomobillere benzediğini fark edeceksiniz. Önden motorlu diğer modellere göre daha aşağıya konumlandırılan farlar bu durumu desteklemiş.

Yıldız biçimindeki geleneksel diyebileceğimiz Ferrari jantları, otomobilin sade olan yan profilini heyecanlandırmaya yetmiş.

Otomobilin arkasını ise çift parça halinde olan çizgi biçiminde stoplarla, dört çıkışlı egzozlar domine etmiş.

Roma’nın içini gösteren görsellere baktığınızda otomobilin teknoloji ve dijitalizmden ne kadar faydalandığını fark ediyorsunuz. Dikine tasarlanmış olan multimedya ekranı, yolcunun hemen önünde yer alan passenger monitor ve dijital gösterge paneli işlerin eskiye göre ne kadar değiştiğini gösteriyor.

Görmeye alışkın olduğumuz Ferrari kokpitine göre daha farklı bir tasarımda olan iç mekanda multimedya ekranın bulunduğu kısım yükseğe alınmış. Böylece bu bölüme ulaşmanın daha kolay olduğunu düşünebilirsiniz.

Roma’nın kalbinde ise 3.9 litrelik hacimde, çift turbolu bir V8 motor yatıyor. Bu ünite 620 beygir güç ve 760 Nm tork değerleri sayesinde otomobili 0’dan 100 km/s hıza 3.4 saniyede ulaştırırken 0’dan 200 km/s hıza 9.3 saniyede çıkmasını sağlıyor. Aracın aktarma görevini ise 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman yerine getiriyor.