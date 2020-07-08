İşte Audi’nin en yeni elektrikli SUV modeli

Alman üretici Audi, yeni tam elektrikli sportif SUV modeli Q4 Sportback e-tron konsept modelini görücüye çıkarttı. 2 elektrik motoruna sahip olacak olan yeni otomobil kullanıcısına 450 km'lik menzil sunacak

Audi markasının elektrik motorlu modellerine bir yenisi daha eklendi. Yeni otomobil Q4 Sportback e-tron olacak. Q4 Sportback’i ilk defa gördüğünüzde aracın kaslı ve iri görünümü hemen göze çarpıyor.

Altıgen biçiminde tasarlanan ön ızgara, geniş hava girişlerinin yer aldığı ön tampon, aracın aerodinamizmine katkıda bulunan jantları, yüksek omuz çizgisi, tek parça biçiminde tasarlanmış stoplar ve bir coupe modeli andıran arka tasarım Q4 Sportback e-tron’un öne çıkan en önemli unsurları.

Aracın boyutlarına göz attığınızda ise 4.6 metre uzunluğa, 1.6 metre yüksekliğe ve 1.9 metre genişliğe sahip olduğunu fark ediyorsunuz. Ayrıca yeni otomobilin aks mesafesi de 2.77 metre olarak belirtilmiş. Aracın bataryalarının ağırlığı da 510 kg olarak belirtilmiş.

Q4 Sportback e-tron, 2 elektrik motoru sayesinde 225 kW güç üretecek. 4 tekerlekten çekiş özelliği sunan Q4 Sportback, 0’dan 100 km/s hıza 6.3 saniyede ulaşıyor. Aracın maksimum hızı ise 180 km/s olarak belirtilmiş.

Yeni otomobilin menzili de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Otomobil 82 kwh batarylarıyla WLTP formlarına göre 450 km menzil sunuyor. Arkadan itişli versiyon ise 500 km menzil sunacak. Maksimum olarak 125 kw’de şarj edilebilecek olan otomobil, yarım saatlik şarj ile yüzde 80 oranında pillerinin dolu olacağını belirtiyor.

Q4 Sportback’in içine göz attığınızda ise markanın diğer modellerinden izler taşıdığını fark ediyorsunuz. Alt ve üst kısmı düz olan direksiyon, 12.3 inç boyutundaki multimedya ekranı, tamamen dijital olan gösterge paneli ve dokunmatik klima kontrol ünitesi dikkat çeken unsurlar arasında.

VW AG’nin elektrikli modelleri için geliştirdiği MEB platformu üzerine inşa edilen bu otomobil, üreticinin 2021 yılına kadar üreteceği 7. elektrikli model olarak öne çıkıyor.