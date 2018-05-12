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İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra

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New York otomobil fuarında yer alan 2019 Yeni GMC Sierra AT4, pick-up modellerinden daha iri, daha lüks ve daha güçlü. Bu araç, ana vatanın da çok rağbet gören GMC Sierra’nın yeni yüzü oldu.

İri ve güçlü pick-up 2019 Yeni GMC Sierra
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Yeni GMC Sierra AT4, diğer Sierra modellerinden belirgin farklılıklara sahip. Ledli far yapısı ile daha modern yüze kavuşan aracın en büyük farklı geliştirilmiş off-road yeteneği sahip olması. Ayrıca 1,784 litre taşıma kapasitesi sunduğu kasa kısmında geliştirmeler yapıldı. 2019 GMC Sierra‘nın taşıma için kullanılan arka bölmesinde CarbonPro BOX olarak adlandırılan yeni bir yapı kullanılıyor. Adından da anlaşılacağı üzere karbon fiber destekli bu alanın iç kısmı karbon fiber iken çevresinde fiber kompozit, plastik, çelik ve alüminyum malzemeler kullanılmış. Böylece daha sağlam taşıma alanı sağlanırken boş ağırlıkta kazanım sağlanmış. Yenilikler bu kadar. Birde donanım ve motor kısmına bakalım.

İki farklı versiyonla sunulacak olan yeni GMC Sierra AT4, ilk versiyonunda 18 ve 20 inçlik jantlar, 4WD yani dört tekerden çekiş özelliği, kilitli arka diferansiyel, yokuş iniş desteği gibi özellikler ve 5.3 litre V8 benzinli motor yer alacak.

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