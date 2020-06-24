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İngiltere’den Renault ve Nissan’a emisyon davası

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İngiltere’den Renault ve Nissan’a emisyon davası

İngiliz bir hukuk firması, 1.3 milyon araçta hile yapıldığı gerekçesiyle Renault ve Nissan’a dava açmaya hazırlanıyor.

Londra tabanlı Harcus Parker isimli hukuk firması, Renault ve Nissan’a emisyon kurallarını çiğnedikleri gerekçesiyle dava açacağını duyurdu.

Şirketin iddialarına göre 100 bin adet 1.2 litrelik benzinli motora sahip Nissan Qashqai, emisyon kurallarını çiğniyor.

Ayrıca firmanın araştırmalarına göre 700 bin adet Renault dizel araç ve 500 bin Nissan modeli, daha önce Volkswagen’den hatırlayacağımız gibi emisyon azaltan yasa dışı cihazları kullanıyor.

HİLE YAPILAN MODELLER

Nissan tarafında bahsi geçen modeller Qashqai, Note, Juke ve X-Trail olurken; Renault’da da Clio, Espace, Captur, Megane ve Scenic gibi modeller karşımıza çıkıyor.

HÜKÜMET MARKALARLA ANLAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Hukuk firması, Autocar’a verdiği röportajda İngiliz hükümetinin bu duruma karşı koymaya çalışmadığını ve markalar ile anlaşmayı seçtiğini iddia ediyor.

Firma, Ulaştırma Bakanlığı’nın daha önce açıklamadığı belgeler sayesinde bu bilgilere ulaştıklarını da belirtiyor.

Davanın detaylarına göre İngiliz hükümeti, Renault ve Nissan’ı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamamış.

2017 yılında Bakanlıktan Nissan’a giden bildiride, Nissan Qashqai’nin emisyon standartlarına uygun olmadığı ibaresine rastlandığı ifade ediliyor.

Eğer hukuk firmasının iddiaları doğruysa, Renault ve Nissan’ı zorlu dönemler bekleyecek.

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