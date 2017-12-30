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Infiniti QX70’e AHG-Sports dokunuşu

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Modifiye denince akla ilk gelen ülkelerden birisi olan Almanya’dan yine çok özel çalışma geldi. Bu seferki tuning firmasının ismi ahg sports. Tercih ettiği araç ise infiniti qx70.

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Infiniti QX70’e AHG-Sports dokunuşu
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Alman firmanın yaptığı değişimlere geçelim. Infiniti qx70 üzerinde büyük bir çalışmışlık var. Son derece başarılı modifiye kiti hazırlanmış. Body kit zaten japon araçlarına bir başka yakışıyor ama infiniti araçlarında bir başka duruyor. QX70 içinde son derece başarılı görünüm yakalanmış. Bunun sağlamak için ön ızgara alanını mat siyah folyo ile kaplanması, led gündüz farlı yeni ön tampon, yan etekler, arka tampon, arka difüzör kullanılmış. Bunların dışında yeni egzoz sisteminin çıkışları, 22 inçlik CLR22 DB 703 kodlu araçla aynı renge boyalı mat jantlar yerini almış. Tabi bunun dışında spor süspansiyon sistemiyle aracın yüksekliği tekrar elden geçirilmiş. Sonuç ta ortaya ahg sports infiniti qx70 çıkmış.

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