İkinci nesil CLA görücüye çıktı

Mercedes-Benz, CES 2019'da ikinci nesil CLA modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi

Geçtiğimiz aylarda A-serisinin Sedan gövde tipini tanıtan Mercedes-Benz, kompakt ürün gamının en sportif tasarımını sunan CLA modelinin yeni neslini ise Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda gün ışığına çıkardı. İlk nesli 750 bin adetlik satışa ulaşan CLA'nın ikinci nesli, selefinin temel tasarım karakteristiğini korurken, pek çok yeni teknolojiye ev sahipliği yapıyor.

Yeni CLA, uzun motor kaputu, kompakt yaşam alanı, şişkin çamurluklarıyla arttırılmış iz genişliği ve GT tarzında güçlü çıkıntılarıyla dikkat çekiyor. Gergin bir yayı andıran omuz çizgisi, bunu tamamlayan tavan çizgisi ve çerçevesiz camlar CLA Coupé’ye tıpkı daha önce olduğu gibi özgün, sportif ve şık bir karakter kazandırıyor. Küçük bir CLS gibi görünmeye devam eden CLA'nı far tasarımı A-serisi Sedan ile benzerlik gösterse de, gündüz farları tasarıma daha farklı bir ışık imzası katıyor. İki parçalı geniş arka aydınlatma grubu ve tampona entegre plakalık CLA’nın arkadan bakıldığında daha geniş görünmesini sağlamış.

Yeni CLA'nın iç tasarımı ise yeni A-serisiyle benzerlik gösteriyor. A-Serisi’nde olduğu gibi iç mekândaki benzersiz mimaride yenilikçi ve özgün konsol tasarımı öne çıkıyor. Gösterge panelinin üzerinde ilave bir siperliğe gerek duyulmayan mimaride sol kapıdan sağ kapıya kanat şeklinde kesintisiz ve yekpare bir hat uzanıyor. Zekice uygulanan tasarım sayesinde söz konusu mimaride geniş ekran tamamen özgür ve havada asılı gibi duruyor. Ambiyans aydınlatması bu etkiyi daha da arttırırken türbin görünümlü havalandırma ızgaraları iç mekândaki modern ve sportif ambiyansı destekliyor. CLA'da Mercedes-Benz'in diğer yeni nesil modellerinde de karşımıza çıkan ENERGIZING Konfor Paketi de bulunuyor. Bu paket araç içerisindeki konfor sistemlerini birbirine bağlıyor. ENERGIZING Plus Paketi kapsamında bulunan ENERGIZING COACH akıllı önerileriyle dikkat çekiyor. ENERGIZING Konfor Paketi daha çok klima, koltuk (ısıtma, soğutma, masaj) veya aydınlatma ile müzik sistemine müdahale ederek ruh haline veya gereksinimine uygun olan içeriği sunuyor.

Yeni CLA'nın sürüş dinamiklerinin de selefinden daha iyi olduğu açıklanıyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında önde 63 mm ve arkada 55 mm arttırılmış iz genişliğinin, düşürülen ağırlık merkezinin ve köşelerde konumlandırılan tekerleklerin Mercedes-Benz’in yeni kompakt sınıf modellerine son derece sportif sürüş özellikleri kazandırdığı açıklanıyor. İsteğe bağlı olarak sürücüye konfordan ödün vermeden sportif bir yapı sunan aktif ayarlanabilir süspansiyon da sunan CLA'nın lastik ebatları ise 205/60 R 16'dan başlıyor ve 225/40 R 19’ya kadar uzanıyor.