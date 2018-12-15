İkinci Focus Active modeli görücüye çıktı

İlk etapta hatchback gövdeyle tanıtılan Focus Active'ın SW versiyonu da tanıtıldı

Ford, yeni Focus'un dünya lansmanında, hatchback gövde tipi üzerine geliştirilen Active versiyonunu da tanıtmıştı. Daha maceracı bir görünüm katan siyah plastik karoser detaylarına ve daha yüksek bir gövdeye sahip olan Active'in ikinci gövde tipi de gün ışığına çıktı. Ford, Active versiyonunu artık hatchback'in yanı sıra otomobilin station wagon gövde tipinde de sunuyor.

Tıpkı hatchback karoserli Active'de olduğu gibi bu otomobilde de mat plastik detaylar yoğunlukta. Siyah ön ızgara ve cam çerçeveleri, otomobilin siyah çamurluk dodikleri ve tampon detaylarıyla uyumlu bir görünüm yaratıyor. Metropolis White ve Orange Glow adında iki yeni renk seçeneği sunan Focus Active Wagon'un gövde yüksekliği de standart Focus SW'dan ön bölümde 30 mm, arka bölümde ise 34 mm daha fazla.

Tüm Focus modellerinde sunulan Normal, Sport ve ECO sürüş modlarına Active'de iki yeni seçenek daha eklenmiş. Slippery ve Trail modları tutunmanın az olduğu zeminlerde ESC'ye, çekiş kontrol sistemine ve gaz tepkisine etki ederek Focus Active'e yardımcı olmakta. Önden çekişli bir otomobil olan Focus Active Wagon, Ford'un yeni Focus ailesinde sunduğu tüm yeni nesil güvenlik teknolojilerine de sahip ki bunlar arasında adaptif hız sabitleme sistemi de bulunuyor.

Ford, Focus Active Wagon'u 4 farklı motor seçeneğiyle üretiyor. Benzinli motor gamı 125 bg gücünde 1.0 litre ve 150 bg gücünde 1.5 litre EcoBoost ünitelerden oluşurken, dizel gamında ise 120 bg gücünde 1.5 litre EcoBlue ve 150 beygirlik 2.0 litre EcoBlue motorlar yer alıyor.