Hyundai’nin yeni hidrojenli aracı: Nexo

Hidrojenli otomobili ile devrim yapan Güney Koreli Hyundai, ix35 Fuel Cell modelinden sonra karşımıza daha geliştirilmiş modeli olan Yeni Hyundai Nexo ile CES 2018 tüketici elektroniği fuarında çıktı

Yeni Hyundai Nexo detaylarına geçmeden önce sizlere hidrojenli otomobilin sistemini kısaca anlatmak istiyorum. Yaklaşık 5 yıl öncesinde Hyundai tarafından açıklanan bu sistemle araca hidrojen depolanıyor. Bu hidrojen de havadaki oksijenle tepkimeye girip araçtaki pilleri harekete geçiriyor. Böylece elektrikli motorda aracı hareket ediyor. İşin sonunda ortaya su buharı çıkıyor. Yani sıfır emisyon, temiz çevre. Hyundai bu adımını ix35 Fuel Cell ile atmıştı. Şimdi de Yeni Hyundai Nexo ile bunu devam ettiriyor. Bakalım bu araçta ne gibi yenilikler yapılmış?

İX35 FUEL CELL’E GÖRE NELER DEĞİŞTİ?

Hyundai Nexo, ix35 Fuel Cell modeline göre daha hafif kasaya, daha hızlı, daha geniş iç mekan, iyileştirilmiş güç-ağırlık oranı, geliştirilmiş yakıt hücresi gibi farklılıklarla geliyor. Daha fazla detaya girecek olursak NEXO’nun daha hafif olan alt yapısı ve bununla birlikte pilleri artık daha küçük yer kaplıyor. Tasarım olarak daha minimal yapıya sahip olan NEXO, performans ve 0-60 km/s hızlanma değerlerinde de iyileşme yaşamış. Son hız %25, hızlanma ise %20 artmış. Bu arada tork değerinde de ciddi iyileşme sağlandığını belirteyim. Tüm bunların yanı sıra Hyundai Nexo’nun menzili de önemli seviyede artmış. Öyle ki ix35 Fuel Cell’in menzili 594 kilometre iken 2019 Yeni Hyundai Nexo’nun menzili 805 kilometreye çıkmış. Ayrıca aracın hidrojen yakıtı da beş dakika gibi sürede dolduğunu belirteyim. Tüm bunların yanı sıra kör nokta izleme sistemi, şerit takip asistanı,uzaktan akıllı park asistanı gibi donanımların olduğunu da ekleyelim.