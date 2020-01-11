Hyundai uçmaya başlayacak

Hyundai Elevate ve Uber’in ortaklaşa geliştirdiği uçan araçlar CES 2020'de tanıtıldı

Hyundai Motor Company, CES 2020 Fuarı’nda uçan araçlarını sergiledi. Hyundai’nin teknoloji şirketi Elevate ile Uber ortaklığında geliştirilen hava taksilerinin gelecekte şehir içi hava yolculuğunda yaygın bir şekilde kullanılması hedefleniyor. Uber Hava Taksileri, Hyundai’nin otomotiv endüstrisindeki seri üretim tecrübesinden ve elektrikli araçlar alanındaki teknolojisinden yararlanacak

Hyundai'nin Uber’le ortaklaşa geliştirdiği bu proje, NASA'dan ilham alınarak tamamen insan merkezli bir yaklaşımla oluşturulmuş. Bu ortaklıkta Hyundai, teknolojik hava araçlarını üretecek ve satışa sunacak. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz Uber ise hava taşımacılığı ağı üzerinden kendi hava sahası destek hizmetlerini kurarak hızlı bağlantılar ve mobil uygulamalar hazırlayacak. Her iki taraf da bu yeni teknolojiyi desteklemek ve ortak havaalanları kurmak için altyapı konseptleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Hyundai S-A1 Concept (UAM) adındaki aracın saatte 290 km/s’ye varan bir seyir hızına sahip olacağı açıklanıyor. Yerden yaklaşık 1.000-2.000 ft (300 - 600 metre) arası bir yükseklikte seyredecek olan yüzde yüz elektrikli hava aracı, full şarjlı batarya ile 100 km’lik bir uçuş menzili sunuyor. Yüksek itiş gücüyle kalkış yapan araç, yaklaşık 5-7 dakika arası bir sürede şarj olabiliyor. Konsept, olası bir arıza anında güvenliği artırmak için birden fazla rotor ve pervane kullanıyor. İlk başta pilotlarla kullanılacak olan bu araçlar zamanla otonom seyir özelliğine de kavuşacak. Hava Taksileri, sadece dört kişinin oturabileceği bir şekilde tasarlanıyor.

Elevate, kişisel kullanım amaçlı araçlar (PBV) üzerine de çalışmalar yapıyor. PBV'ler şehir içi ulaşımda restaurantlar ve sağlık merkezleri gibi yerlerde de kullanılacak. Ulaşımda zaman kazanmak için en uygun rotayı bulmak içinse yapay zekayı (AI) kullanılacak. Hava aracı UAM ve karada hareket eden PBV'yi birbirine bağlayan mobilite alanları kurulacak. Sosyalleşme adına müze, sinema ve konser salonu gibi kültür merkezlerine de yer verilececeği açıklanıyor. HUB’larda ayrıca acil sağlık merkezleri de kurularak insan hayatı için çok önemli adımlar atılacak.

Hyundai’nin Kentsel Hava Hareketliliği Bölüm Başkan Yardımcısı Jaiwon Shin, yeni konseptle ilgili olarak, “Hava yolculuğundaki vizyonumuz, şehir içi ulaşım kavramını tamamen değiştirecek. UAM'ın şehir yaşamını canlandırmasını ve insanlara daha kaliteli zaman sunmasını bekliyoruz” dedi.

Uber-Elevate Yöneticisi Eric Allison ise “Hyundai, global çapta otomobil üretimi deneyimine sahip ilk araç ortağımız. Ayrıca, mevcut havacılık ve uzay endüstrisinde yolculuk maliyetlerini düşürecek yüksek kaliteli ve güvenilir Uber Hava Araçları üretme potansiyeline de fazlasıyla inanıyoruz” dedi.