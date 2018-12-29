Hyundai'den 8 kişilik lüks SUV

Hyundai, sekiz kişiye kadar oturma kapasitesi sunabilen lüks SUV modeli Palisade’i tanıttı

Hyundai, lüks yapısı ve iri boyutları ile dikkat çeken yeni SUV modeli Palisade'i Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Yepyeni bir SUV şasisine, cömert bir kargo alanına ve sekiz kişilik oturma kapasitesine sahip olan Palisade, Kore'de üretilecek ve 2019'un yaz aylarında öncelikli olarak Amerika pazarında satışa sunulacak.

Önden bakıldığında diğer Hyundai modelleriyle benzerlik gösteren Palisade yeni bir tasarım diline sahip. Geleneksel tarzın aksine daha geniş basamaklı ızgarası ile premium SUV tarzına sahip olan Palisade, iri gövdesini 20 inçlik jantların üzerinde taşıyor. 0.33 Cd'lik sürtünme katsayısı sunan Palisade'de 3.8 litre hacminde bir V6 ünite görev yapıyor. 6000 devirde 291 bg güç ve 5000 d/d'de 262 Nm maksimum tork değeri sunan bu ünite, 8-ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilmiş.

Hyundai Palisade, gelişmiş bir dört tekerlekten çekiş sistemi (HTRAC) sunuyor. Kar modu bulunan bu sistem, elektronik olarak tekerleklere tork gücü eşit bir şekilde dağıtıyor. Normal, Sport ve Smart modlara sahip bu çekiş sisteminin Sport, arka tekerleklere daha fazla güç ilettiği ve daha dinamik ve sportif bir sürüş hissiyatı sunduğu açıklanıyor.

Palisade'in teknolojik özellikleri de dikkat çekici. Dönüş sinyali aktif olduğunda, standart Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı’nı daha da kullanışlı hale getiren özel bir monitör sunan otomobilde 12.3 inçlik full dijital TFT merkezi gösterge paneli bulunuyor.