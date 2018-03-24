Huracan Performante üstünü açtı

Lamborghini Huracan’ın daha hafif ve güçlü olan Performante versiyonu Spyder gövde tipine kavuştu

Lamborghini, Huracan’ın daha düşük ağırlığa ve gelişmiş aerodinamik özelliklere sahip Performante versiyonunu geçtiğimiz yıl tanıtmıştı. Tamamen pist odaklı olarak tasarlanan en hızlı Huracan geçtiğimiz Cenevre Otomobil Fuarında ise Spyder gövde tipine kavuştu.

50 km/s hıza kadar ve 17 saniyede açılabilen soft-top tavana sahip olan Performante Spyder, tıpkı coupe versiyon gibi 640 bg güç ve 600 Nm tork verileri sunan 5-litrelik atmosferik V10 motorla yürüyor. 1507 kg ağırlığındaki otomobilin 3.1 saniyede 100 km/s hıza çıkabildiği ve 325 km/s'lik maksimum hıza ulaşabildiği açıklanıyor. Her ne kadar 0-100 km/s deparında 0.2 saniye geride kalsa da, otomobilin maksimum hızı Coupe versiyon ile tamamen aynı.

Spyder’ın yumuşak tavanı, ileri mühendislik ürünü olan ALA sisteminden taviz vermiyor ve sistem yüksek bastırma kuvveti veya düşük sürüklenme kuvveti gerektiren şartlarda hava yükünü değiştiriyor. ALA sistemi hızlı viraj alırken aero vektörleme yapabiliyor. Lamborghini’nin Piattaforma Inerziale (LPI) sistemi, otomobilin tüm sistemlerini, otomobilin ayarları ve ALA sisteminin 500 saniyeden kısa sürede aktive edilmesi dahil olmak üzere gerçek zamanlı olarak yönetiyor.

Tavan indirildiği zaman, Huracan Performante Spyder’ın tasarımında bulunan iki hareketli kanatçık, katlanabilir tavan kasasından çıkıyor ve tavan hattını koltukların sırtından otomobilin arkasına kadar sürdürerek Spyder’a farklı siluetini veriyor. Kanatların içindeki entegre kanal, üstü açık sürüş sırasında kafa boşluğundaki türbülansı azaltıyor. İki ilave çıkarılabilir rüzgar siperi, yanal aerodinamik titreşimleri düşürerek yüksek hızlarda bile konuşmaya izin veren bir akustik konfor sağlıyor.

Huracan Performante Coupe gibi, Spyder da geliştirilmiş bir süspansiyon sistemine, yeniden kalibre edilmiş ESC’ye; daha hassas bir Lamborghini Dynamic Steering (LDS) sistemine; ALA sistemiyle birlikte çekiş gücünü maksimum düzeye çıkaran sürekli dört çekerlekten çekiş sistemine ve revize edilmiş ANIMA sistemine sahip. Lamborghini’nin STRADA, SPORT ve CORSA modları otomobilin tüm dinamik sistemlerinin ayarlarını özelleştiriyor.