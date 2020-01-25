Huracan EVO'ya iki çeker versiyon

Lamborghini Huracan EVO'nun daha hafif ve daha 'güçsüz' olan arkadan itişli versiyonu tanıtıldı

Automobili Lamborghini, hafifletilen ve duyulara daha fazla hirap eder hale getirilen Huracan EVO modelinin arkadan itişli versiyonunu da hazırladı. Huracan EVO RWD adıyla tanıtılan otomobil, dört çeker versiyondan daha hafif bir gövdeye sahip. Arkadan itişli karakteriyle gerçek bir sürücü otomobili olduğu açıklanan Huracan EVO RWD, tıpkı dört çeker ikizi gibi 5.2 litrelik atmosferik V10 motora sahip. Ancak RWD versiyonda güç 640 bg'den 610 beygire düşürülmüş. Ayrıca maksimum tork da dört çeker versiyonun 600 Nm'lik değerine karşılık bu otomobilde 560 Nm olarak veriliyor.

Diferansiyel eksiğinin de etkisiyle 1389 kg'lik bir ağırlığa sahip olan Huracan EVO RWD, tartıda dört çeker versiyondan 33 kg daha hafif çekiyor. Buna karşılık hem güç eksiği hem de dört çekerin ilk kalkış tutunmasından mahrum kalması, otomobilin performans verilerini olumsuz etkiliyor ve Huracan EVO RWD 0'dan 100 km/s hıza 3.3 saniyede, 200 km/s hıza ise 9.3 saniyede ulaşıyor. Bu rakamlar otomobilin dört çeker Huracan'dan her iki veride de 0.3 saniye daha yavaş olduğu anlamına geliyor. Ancak Lamborghini yetkilileri Huracan EVO RWD'nin hızlanma verilerinden çok sürüş keyfine odaklandığına işaret ediyorlar. Otomobilin 325 km/s'lik maksimum hız verisinde ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Lamborghini, Huracan EVO'nun çekiş sistemini de arkadan itişe uygun olarak calibre etmiş. Yeni Performans Çekiş Kontrol Sistemi'nin (P-TCS) kontrollü kaymalara izin verdiği açıklanıyor. ANIMA adı verilen mod kumandasından STRADA seçildiğinde P-TCS, her koşulda denge ve güvenlik sağlamak için arka tekerleklerin kaymasını en aza indirirken, SPORT modunda ise sürüş keyfini öne çıkaran bir karakter sunuyor. Bu modda arka tekerleklerin daha fazla eğlence için hızlanma sırasında küçük driftlere izin verecek şekilde patinaja kalabildği açıklanıyor. En heyecanlı mod olan CORSA'da ise P-TCS, otomobilin çekişini ve çevikliğini optimize ederek, sürücünün performansı en üst düzeye çıkarmasını sağlayan drift karakterine ulaşması için kalibre ediliyor.