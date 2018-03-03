Honda CRV hayran bırakacak

Honda, CRV modelinin makyajlı halini Avrupa pazarı için tanıtmaya hazırlanıyor.2019 Honda CRV, Cenevre Fuarı'nda yeni tasarımı, yeni teknolojileri ve yeni motor seçenekleri ile gelecek.

Artık 1.5 litrelik turbo motor ile satışa sunulacak olan 2019 Honda CRV, 6 ileri manuel veya CVT şanzıman ile tercih edilebilecek. Amerika'daki versiyonun 190 hp ve 234 nm tork ürettiği biliyor.Bu nedenle Avrupa'daki versiyon bu değerlerin biraz daha altında olacaktır. Dizel motor seçeneği ile artık satışa sunulmayacak.

Giriş paketinde benzinli motor seçeneği ile önden çekiş sistemi sunulacak.Hibrit ya da turbo motor tercih edenler ise dört tekerlekten çekiş sistemi ile yeni CRV'nin sahibi olacaklar.