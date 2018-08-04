Hırçın sporcu Dodge Challenger SRT Hellcat

Amerikalıların hırçın spor otomobillerinden Dodge Challenger SRT Hellcat makyajlandı

2019 Dodge Challenger SRT Hellcat modeline detaylı baktığımızda tasarımsal olarak kaput tasarımı güncellendiğini görüyoruz. Bunun dışında kayda değer büyük değişiklikler görünmüyor. Detaylara devam edelim. Araç üzerinde 20 inçlik jantlar bulunuyor. Bu jantlara 305/35 ZR20 ebatlı Pirelli P-Zero lastikler eşlik ediyor. Yaşam alanına baktığımız zaman ise 7 inçlik dijital gösterge paneli ve 8.4 inçlik Uconnect alt yapılı dokunmatik multimedya ekran öne çıkıyor. Nappa deri koltuklara sahip olan araçta adaptif sönümlemeli süspansiyonlar bulunuyor. Ayrıca en iyi kalkış için Launch asistanı ve Launch kontrol özellikleri de yer alıyor.

Gelelim asıl konuşulması gereken yerlere yani motora. Kaputun altında yine 6.2 litrelik HEMI V8 motor yer alıyor. 707 beygir 881 nm tork güç değerinin 797 beygir 958,5 nm tork seviyesine çıkarılması Makyajlı Dodge Challenger SRT Hellcat üzerindeki en ciddi değişim olmuş. Bu motor 6 ileri manuel ve 8HP90 kodlu ZF 8 ileri otomatik şanzıman ile alınabilecek.

Performans verilerine baktığımızda ise liste şu şekilde sıralanıyor:

REDEYE WİDEBODY VERSİYONU

1/4 mil (400 metre) zaman / ulaşılan hız: 10.8 saniye / 211 km/s / Maksimum hız: 327 km/s

HELLCAT WİDEBODY VERSİYONU

1/4 mil (400 metre) zaman / ulaşılan hız: 10.9 saniye / 204 km/s / Maksimum hız: 314 km/s

Performans verileri hiçte fena değil. Bu kadar hızlı aracı dizginlemek için 15.4 inçlik disklere sahip 6 pistonlu Brembo fren sistemi kullanılıyor.