Hilux'ta 50. yıla özel versiyon

Toyota, Hilux’ın 50’nci yılını 'Invincible 50 Chrome Edition' versiyonu ile kutluyor

1968 yılında yollara çıkan Toyota Hilux, global olarak 18 milyon adedin üzerinde satışıyla, dünyanın en çok tercih edilen pick-up modeli konumunda. Toyota ürün gamının en başarılı modellerinin başında gelen Hilux, 2017 yılında 41.044 adetlik satışla Avrupa rekorunu da kırmayı başardı. Hilux günümüzde 6 farklı ülkede üretiliyor ve dünya çapında 180 ülkede satılıyor.

50’nci yıldönümü için özel bir versiyonu üretilen Hilux’ın ‘Invincible 50 Chrome Edition’ adındaki bu yeni seçeneği, daha dikkat çekici bir görünüme sahip. Bu özel versiyonda, krom roll barlar, krom yan basamaklar, krom ön ve alt kroma, siyah çamurluk korumaları, 18 inç alaşım jantlar, plastik bagaj havuzu ve ön kapılarda modele özgü “Invincible 50” logosu yer alıyor.

Hilux’ın bu özel versiyonu, 2.4 D-4D dizel motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Stop/Start özelliğiyle donatılan araç 150 bg'lik güce ve 400 Nm'lik maksimum torka sahip.

Hilux, global pick-up pazarında olduğu gibi Türkiye pazarında da lider konumda. 2016 yılında olduğu gibi 2017’de de Türkiye’de en çok tercih edilen pick-up modeli olan Hilux, geçtiğimiz yıl 4.550 adet ile en yakın rakibinden 1023 adet daha fazla sattı. Hilux, pick-up segmentinde yüzde 21.9’luk pazar payına ulaşmış durumda.