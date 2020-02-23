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Günsel, Güney’de de gündem oldu

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KKTC’nin ilk yerli otomobili “Günsel”, Güney Kıbrıs’ta da gündem oldu. Rum gazeteleri, Günsel ile ilgili haberler yayımladı

Günsel, Güney’de de gündem oldu

KKTC’nin ilk yerli otomobili “Günsel”, Güney Kıbrıs’ta da yankı yarattı.

 “Günsel”, dünkü Rum basını haberlerine de yansıdı.

Politis gazetesi “Araba Yaptılar” başlığıyla aktardığı haberinde, KKTC’nin ilk yerli otomobili “GÜNSEL B9” için Perşembe akşamı lansman düzenlendiğini yazdı ve otomobilin özellikleriyle ilgili bilgilere yer verdi.

Haber, diğer gazetelerde de şu başlıklarla yansıtıldı:

Fileleftheros gazetesi: “İşgal Bölgelerinde Yerli Araç Üretimi”

Alithia gazetesi: “İşgal Bölgelerinde İlk Yerli Üretim Araç Tanıtıldı”

Haravgi gazetesi: “İşgal Bölgelerinde Günsel B9 Elektrikli Otomobil Toplu Üretimi.”

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