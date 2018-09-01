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GT X Experimenttal, Opel’in gelecekteki aynası

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GT X Experimenttal konsepti, Opel otomobillerinin geleceğine ışık tutuyor

GT X Experimenttal, Opel’in gelecekteki aynası
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Opel, GT X Experimental adındaki yeni konsept modeli ile geleceğine yönelik ipuçlarını ortaya koydu. 4.06 metre uzunluğunda, beş kapılı, elektrikli bir SUV olarak tasarlanan otomobil, hafif bir mimariye sahip. 17 inçlik jantların üzerinde duran GT X Experimental, Opel’in PACE! Planı’nda öngördüğü, 2024 yılında markanın tüm modellerinde elektrikli versiyon sunma planına uygun olarak, tam elekrikli olarak tasarlanmış. 50 kWh kapasiteli kablosuz şarj özelliği sunan yeni nesil lityum-iyon pillerle donatılan konsept, bünyesinde barındırdığı teknolojilerle 3. seviye otonom sürüşe de imkan tanıyacak. Bu seviyede, otomobil sürüş için gerekli tüm işlemleri kendisi yapabiliyor ama sürücünün direksiyonda ihtiyaç durumunda müdahale edebilecek şekilde hazır olmasını gerektiriyor.

GT X Experimental, yenilikçi teknolojileri yalın şekilde sunmayı hedefliyor. Bu amaçla tasarım ekibi otomobilin her parçasını gerekli olmayan tasarım unsurlarından arındırmak istemişler. Tasarım ekibi bu yaklaşıma “görsel detoks” adını veriyor. Dış tasarımda farlar, gündüz farları, destek sistemlerinin kamera ve sensörleri logo ile birlikte koruyucu bir tasarım unsurunun içinde bulunuyor. Motosiklet kaskının göz siperini andıran bu tasarım unsuruna Opel tasarımcıları “Vizor” diyor. İlk defa GT X Experimental ile karşımıza çıkan “Vizor” gelecekte tüm yeni Opel modellerinde karşımıza çıkabilir.

İç mekanda ise bu yaklaşım kendini hem dijital hem de görsel detoks olarak gösteriyor. Sürücü koltuğa oturduğunda direksiyon ardında tek bir geniş ekran ile karşılaşıyor. Opel’in “Pure Panel” şeklinde isimlendirdiği geniş ekran sürücüye ihtiyacı olan tüm bilgileri sunarken aynı zamanda da günümüzdeki araçlarda görmeye alışık olduğumuz tuş ve kontrol takımlarını da bünyesinde topluyor. Geniş ekranın sağ ve sol kenarları ise küçük kameralarla çalışan yan ayna görevini üstlenecek.

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