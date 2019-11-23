GR Supra'ya Altın Direksiyon ödülü

Toyota GR Supra, Avrupa’nın en prestijli otomobil ödüllerinden biri olan Altın Direksiyonu kazandı

Toyota GR Supra, Almanya’nın en popüler pazar gazetesi Bild am Sonntag ve lider otomobil dergisi Auto Bild tarafından verilen Altın Direksiyon ödülüne layık görüldü. 1982’de ikinci jenerasyon Supra ile bu prestijli ödülü alan Toyota, ikonik modelinin geri dönmesiyle yine “En İyi Spor Otomobil” kategorisinde ödülle taçlandırıldı.

50’den fazla otomobil arasından okuyucuların seçtiği ilk 3 model, uzman gazeteciler, yarış pilotları ve ünlüler tarafından Lausitzring Pisti’nde test edildi. Her otomobile performans kriterlerine göre puan verildi ve kazanan belirlendi. GR Supra tamamen yeni bir model olsa da, zengin geçmişiyle birlikte klasik spor otomobil özelliklerine sahip. Önden motorlu, iki koltuklu, altı silindirli ve 340 Hbg gücündeki otomobil arkadan itişli yapısıyla da gerçek bir spor otomobil kimliği taşıyor.

Gazoo Racing yarış departmanının geliştirmesiyle GR Supra ismini alan model, bu departmanın ilk global modeli olarak öne çıkıyor.