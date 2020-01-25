Genesis, SUV ailesini genişletecek

Genesis için GV80'in önemini anlatmak epey zor. Yarıştığı segmentteki rakiplerine görece çok daha genç olan bu marka, yıllardır sadece 3 lüks sedan modeli ile rekabetin içerisinde kalmaya çalışıyordu. Son yıllarda yavaş yavaş kan kaybetmeye başlayan firma, merakla beklenen ilk SUV modeli GV80'i tanıtarak eski günlerine geri dönmeyi amaçlıyor.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan GV80 ile birlikte sonunda SUV rekabetine girmeyi başaran Genesis, 2021 yılına kadar 6 yeni model daha tanıtmayı planlıyor. İrili ufaklı bu modeller arasında GV70 isimli bir SUV de olacak. Öte yandan firmanın 2021 yılının ardındaki planları hala gizemini koruyor. Kafamızdaki soru işaretlerine bir son vermeyi planlayan Motor Trend ekibi, Genesis'in GV90 ismini taşıyacak bir model üzerinde çalıştığını açıkladı.

Şimdilik sadece bir iddiadan ibaret olan bu söyleme göre GV90, BMW X7 ve Mercedes GLS gibi modellere rakip olacak. Öte yandan bu spekülasyonun henüz Genesis tarafından doğrulanmadığını bir kez daha hatırlatalım.

Genesis'in ürün gamında G70, G80 ve G90 isimli üç sedanı barındırdığını unutmamak gerek. G70'in SUV kardeşi GV70 önümüzdeki sene ortaya çıkacak. GV80 ise geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı. Haliyle geriye sadece G90'ın yüksek sürüşlü türevi kalıyor. Yine de şu ana kadar Genesis'ten GV90 üzerinde çalıştığına dair bir ipucu bile gelmedi.

Böyle büyük bir model, Genesis'in Alman markalar tarafından domine edilen lüks SUV segmentini karıştırmasına yardımcı olabilir. Hatırlarsanız GV80'in içerisindeki teknolojiler, Alman modeller ile yarışabilecek kadar ileri seviyedeydi.

Genesis, geç girdiği SUV pastasından büyük bir pay almak için elinden geleni yapacak. Önümüzdeki sene ile birlikte firmanın SUV'lere giriş versiyonu olan GV70 ile tanışacağız. Eğer her şey yolunda giderse Genesis, GV90 fikrine sıcak bakabilir.