Four Wheeler'dan Wrangler Rubicon'a ödül

Jeep Wrangler Rubicon, Four Wheeler tarafından 2019 yılının SUV'u olarak seçildi



Dünyanın en saygın off-road yayınlarından biri olarak gösterilen Four Wheeler, yeni Jeep Wrangler Rubicon’u “2019 Yılının SUV’u” seçti. Four Wheeler Grubu İçerik Direktörü Sean Holman, yeni Wrangler ile ilgili olarak “Wrangler Rubicon, geliştirilmiş sürüş kabiliyeti, konforu ve kullanıcı dostu özellikleri ile Jeep deneyimini tamamen modernize eden yenilik ve teknolojilerle dolu. Bu, bir şirketin işini olabilecek en kusursuz şekilde yaptığının bir göstergesi. Jeep'in kendine has formülünden ödün verilmeyen, diğer yandan gerçek anlamıyla da modern bir Wrangler yorumu” ifadelerini kullandı.

Four Wheeler editörleri Jeep Wrangler Rubicon'a bir hafta boyunca, her türlü arazi şartlarında ve deniz seviyesinden 2750 m'ye varan irtifalarda çeşitli testler uygulamış. Testlerin off-road kısmında, otomobilin sürücü koltuğundan görüş netliği, dört-teker-çekiş sistem seçimi ve performansı, lastik performansı ve dayanıklılığı, motor gücü ve soğutması, şanzıman fonksiyonu ve soğutması, süspansiyon ayarı ve performansı ile çekiş kontrolü sistemi fonksiyonları değerlendirilmiş. Yolda geçirilen süreç boyunca ise Wrangler Rubicon'un direksiyon hâkimiyeti, sürüş kalitesi, iç konforu ve yönlendirme hissi gibi sürüş karakteristikleri dikkate alınmış. Fiyat, yakıt verimliliği, lastik büyüklüğü ve süspansiyon artikülasyonunu test eden rampa hareket indeksi (RTI) gibi diğer faktörler de göz önünde bulundurulmuş.