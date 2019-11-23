Ford'un vahşi atı elektriklendi

Mustang Mach-E adını taşıyan elektrikli Ford, vahşi at logolu efsanevi Mustang'i bambaşka bir dünyaya dahil ediyor

Ford tamamen elektrikli ilk modelini tanıttı. Mustang Mach-E adını taşıyan elektrikli Ford, vahşi at logolu efsanevi Mustang'i bambaşka bir dünyaya dahil ediyor. Amerikan spor otomobili denildiğinde akla ilk gelen modellerden olan, hatta adeta başlı başına bir markaya dönüşen Mustang, bu yeni halinde elektrikli bir SUV olarak karşımıza çıkıyor.

Her ne kadar iri bir SUV görüntüsüne sahip olsa da Mach-E'nin tasarımında güncel Mustang modellerinden izlere rastlamak mümkün. Uzun ve kaslı motor kaputu, çekik farları ve üçlü stop gurubu ile güncel Mustang modelleriyle bağ kuran otomobil, her ne kadar ön ızgarası olmasa da, farlarının arasındaki tasarım detayıyla son derece agresif bir ifadeye sahip. Ford Mustang Mach-E tıpkı Tesla Model X gibi coupe formlu bir tavan çizgisine ve diğer Mustang modellerinden farklı olarak fazladan iki kapıya sahip. Kapı kolları bulunmayan, bunun yerine kapı direklerinde dokunmatik butonlara yer verilen otomobilin kapılarının ardında ise sentetik deriyle döşenmiş şık ve teknolojik bir kabin bulunuyor. Otomobilin kabininde diğer Mustang modellerini hatırlatan yegane detay direksiyondaki logo olurken, ön konsol ise tam ortadaki devasa ekran ile Tesla modellerini çağrıştırıyor. Otomobilin pek çok fonksiyonunun kontrol edildiği bu dokunmatik ekranın yanı sıra direksiyonun hemen gerisinde de 10.2 inçlik bir başka dijital panele yer verilmiş.

Geniş ve panoramik cam tavanın da etkisiyle ferah bir iç hacim sunan Mustang Mach-E'nin bagajı da son derece hacimli. Elektrikli Ford, ön bölümdeki 136 litrelik alanla birlikte toplam 957 litrelik yükleme hacmi sunuyor.

Ford Mustang Mach-E, farklı güç, çekiş ve menzil seçenekleri sunuyor. Arkadan itişli versiyonu yaklaşık 480 km'lik menzil sunan Mach-E'nin standart versiyonundaki lithium-ion batarya paketi 288 hücreden oluşurken, uzun menzilli versiyonda ise bu rakam 376'ya çıkıyor. Arkadan itiş ve dört tekerlekten çekiş alternatifleri bulunan Mustang Mach-E'nin güç seçenekleri ise 259 bg, 286 bg, 337 bg ve 466 bg olarak veriliyor. Elektrikli Ford'un menzili ise versiyona ve güç seçeneğine bağlı olarak 340 ile 480 km arasında değişiyor. Buna ek olarak 150 kW'lik DC şarj istasyonunda 38 dakika gibi bir sürede bataryaların yüzde 80 doldurulabildiği açıklanıyor.

Mustang Mach-E için 500 USD'lik bir depozit bedeli belirlenmiş. 2020'nin sonlarına doğru yollara çıkması planlanan elektrikli Mustang'in ABD fiyatı 40 bin ile 60 bin 500 USD arasında değişiyor. Limitli sayıda First Edition versiyonu hazırlanan otomobilin model gamının en tepesinde ise 2021 yılında yollarla buluşacak olan GT Performance seçeneği bulunuyor. Bu versiyon 0'dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşarak SUV formunu yüksek performansla birleştiriyor.