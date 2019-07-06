Ford'un sportif ismi Puma artık bir Crossover'da

Ford, yeni Crossover modeli Puma'yı tanıttı. Bu ismi geçmişteki bir spor otomobilden hatırlıyoruz

Ford, sportif tasarımıyla dikkat çeken yeni crossover modeli Puma’yı lanse etti. Hatırlarsanız geçmişte markanın bu isimde bir spor otomobili de vardı. Hatta bu modelin bir de Racing Pumaadında daha saf bir versiyonu bile hazırlanmıştı. Kendi çapında bir efsaneye dönüşen bu ismin artık bir crossover modelde yaşıyor olması ise otomobil tutkunları arasında tepkiye sebep oldu.

Markanın yeni crossover modelinde böylesine şöhretli bir ismi kullanması ise yeni modeline çok güvendiğine işaret ediyor. Şık ve sportif tasarımıyla dikkat çeken yeni Puma temelde Ford’un B segmenti platformunu kullansa da, arttırılmış dingil mesafesi ve iz genişliği ile SUV sınıfına özgü oranlar sunuyor. Alçak ve eğimli bir tavan çizgisine sahip olan otomobil, önden arkaya doğru yükselen ve arkaya doğru iyice genişleyen omuz çizgisiyle dinamik ve güçlü bir görünüm sunuyor. Ford Puma crossover, ST-Line ve Titanium dahil her biri farklı bir karakter yansıtan özgün tasarım detaylarına sahip donanım paketlerine sahip. Puma Titanium’da parlak gri 18 inçlik alaşım jantlarla birlikte ön ızgara, sis farı ve yan marşpiyelerde krom detaylar bulunuyor. Metalik gri arka difüzör ve plakalık ile parlak siyah cam çıtaları dış tasarımı tamamlıyor. İç mekanda ise deri direksiyon, ahşap eklentiler ve kumaş kapı paneller dikkat çekiyor. Ford’un performans modellerinden izler taşıyan Puma ST-Line donanımda 18 inçlik jantlar sunulurken isteğe bağlı olarak 19 inçlik mat siyah jantlar tercih edilebiliyor. Özel olarak tasarlanmış yay ve amortisörleriyle spor süspansiyon sportif bir sürüş hissi sunarken ST-Line ön ızgara, mat siyah tasarım unsurları, sis farı çerçevesi gibi parlak süslemeler ve daha büyük bir tavan spoyleri sportif görünümü tamamlıyor. İç mekânda ise alt kenarı düz direksiyon, kırmızı dikiş detaylı parçalı deri koltuklar, alaşım pedallar ve alüminyum detaya sahip vites topuzu sportif tasarımı destekliyor.

Puma’da 456 litrelik bir bagaj bulunuyor. Otomobilde kullanışlılık da oldukça ön planda. Müşteri gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen Ford MegaBox ile iki golf çantasını dik konumda rahatça barındırabilen derin ve çok yönlü bir depolama alanı ortaya çıkıyor. Bu ek depolama alanı 763 mm genişliğinde, 752 mm uzunluğunda ve 305 mm yüksekliğinde olmak üzere 80 litrelik bir alanı kullanıma sunuyor. Bu alanla birlikte bagaja örneğin 115 cm uzunluğunda bir bitkiyi koymak mümkün. Yine bu alan üzeri kapatılarak çamurlu botlar gibi kirli nesneleri yerleştirmek için değerlendirilebiliyor. Özel gider tapası bu alanı su ile temizleme kolaylığı sağlıyor.

Dur-Kalk özelliğine sahip Adaptif Hız Kontrol Sistemi, kablosuz şarj ünitesi ve 12,3 inç büyüklüğünde dijital renkli gösterge gibi yeni nesil özellikler sunan Ford Puma'nın motor gamında da yenilikçi teknolojilere yer verilmiş.

YARI-HİBRİT TEKNOLOJİLİ İLK FORD MODELİ

Ford, bu yılın başlarında, yeni Focus'tan itibaren pazara sunulan her bir Ford otomobilin bir elektrikli seçeneğe sahip olacağını açıklamıştı. Puma; sahip olduğu performans ile üstün sürüş keyfi sunarken yüksek yakıt verimliliğini beraberinde getiren Ford’un yenilikçi yarı-hibrit sistemini kullanan ilk model olacak.

EcoBoost Hybrid teknolojisinde Puma’nın 1,0 litre EcoBoost benzinli motorunda 11,5 kW gücünde kayışla bağlantılı entegre bir marş/jeneratörü (BISG) devreye giriyor. Geleneksel alternatörün yerini alan bu sistem (BISG) fren anında oluşan ve boşa giden enerjiyi hava soğutmalı 48 Voltluk lityum-iyon bataryayı şarj etmek için kullanıyor. Sistem (BISG) aynı zamanda depolanan enerjiyi kullanarak üç silindirli benzinli motoru normal sürüş ve hızlanma anında ilave tork ile desteklemek üzere devreye giriyor. Yarı hibrit sistemin 125 bg ve 155 bgolmak üzere iki farklı güç versiyonu bulunuyor. Özellikle alt devirlerde benzinli motora kıyasla yüzde 50 daha fazla tork sunan hibrit sistem böylece daha akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor.

Sisteme kazandırılan 50 Nm tork sayesinde benzinli motorun yakıt verimliliği WLTP normuna göre yüzde 9 iyileşiyor. Yine ilave torkun katkısıyla 125 bg'lik versiyon 5,4 lt/100 km yakıt tüketiyor ve 124 gr/km CO2 emisyon salım değerine imza atıyor. 155 bg'lik versiyonda ise bu değerler sırasıyla 5,6 lt/100 km ve 127 gr/km olarak veriliyor.

Motoru göz açıp-kapama süresi olan 300 milisaniyede yeniden çalıştıran BISG sayesinde Puma EcoBoost Hybrid’in Otomatik Başlat –Durdur teknolojisi 15 km/s ve altındaki sürüşlerde çok daha yüksek bir yakıt verimliliği seviyesine ulaşıyor. Ford’un Otomatik Başlat –Durdur teknolojisi ayrıca Ford EcoBoost benzinli ve Ford EcoBlue dizel motor seçeneklerinde de sunuluyor.

Puma’nın 125 bg gücündeki 1.0-litre EcoBoost motoru 5,8 lt/100 km yakıt tüketimi ve 131 gr/km CO2 emisyon salım değerine imza atıyor. Puma’nın 1.0-litre EcoBoost ve EcoBoost Hybrid motorlarında Ford’un sektörde bir ilk olan üç silindirli motorda silindir kapatma teknolojisi kullanılıyor. Silindir kapatma özelliği örneğin düşük hızda akıcı sürüş gibi güç gereksiniminin olmadığı durumlarda sadece 14 milisaniye içinde 1 silindiri kapatıyor ve gerektiğinde yine sadece 14 milisaniyede devreye sokuyor.