Ford'un en agresif Mustang modeli Shelby GT350

Ford'un en agresif Mustang modeli daha da gelişmiş ve iddialı bir hale geliyor. Shelby GT350 olarak bilinen bu model, 2019 model yılı için birtakım değişikliklere uğruyor

Shelby GT350'nin 2019 yılındaki değişiklikleri arasında, standart olarak sunulan MagneRide süspansiyon sisteminin yeniden geliştirilerek daha keskin bir yol tutuşa sahip hale getirilmiş. Bu süspansiyon sisteminin yeniden ayarlanması çalışmalarında Ford Performance'ın yarış pisti referans alınmış. Otomobilin elektrikli ve 3 modlu elektronik stabilite kontrolü de yine bu doğrultuda bir miktar geliştirilmiş.

Ford, Michelin'le ortak çalışarak GT350'nin yol tutuşunu daha üst seviyelere de taşımış. Araçta Michelin Pilot Sport Cup 2 lastiklere yer verilmiş ve lastik izleri de Shelby'e özel olarak tasarlanmış. Önde 295/35 ve arkada 305/35 ölçülerinde olan lastikler, yeni tasarımlı 19 inç'lik alüminyum jantlar ile kombine edilmişler. Aracın frenleri ise önde 6 pistonlu, arkada 4 pistonlu kaliperlere sahip Brembo frenler şeklinde. Bir önceki jenerasyon GT350'de de fren sistemi aynı idi. Otomobilin arka rüzgarlığı da revize edilen parçalar arasında yer almış..

Shelby GT350'nin kaputunun altında yüksek devirlere ulaşabilen 5.2 litrelik V8 motor, 533 beygir güç ve 581 Nm tork üretiyor. Tüm bu yüksek güç, Tremec 6 ileri manuel şanzıman ile kombine edilmiş. Evet, günümüzde birçok süper otomobilin aksine Ford, Shelby Mustang GT350'de manuel şanzıman sunuyor ve bu da biz dahil olmak üzere birçok otomobil severi mutlu eden bir detay oluyor.

Yenilenen Shelby GT350'nin tek odak noktası performans olmamış. Aracın kabini de daha fazla donanım ile donatılmış. Alüminyum gösterge paneli, süet kaplı kapı döşemeleri, eski jenerasyondan aynı şekilde devam eden standart Recaro yarış koltukları gibi donanımlar gözümüze çarpıyor. Bu yarış koltuklarının yine kapı içlerindeki Miko süet döşemeler ile hazırlanmış olması ve artık bu jenerasyonda elektrikli hale gelmesi de güzel detaylar olmuş. Aynı zamanda araçta yeni ve yüksek performanslı 12 hoparlörlü Harman ses sistemi de yenilikler arasında. Ayrıca 8 inç'lik Sync 3 dokunmatik ekran da artık standart olarak sunuluyor..

Shelby GT350'nin dışına bakacak olursak, iki yeni renk seçeneğinin daha eklendiğini görüyoruz. Bu renkler Ford Performance Blue adlı güzel bir koyu mavi ile Velocity Blue adlı açık bir mavi şeklinde. Müşteriler aynı zamanda otomobilleri üzerine yarış araçlarındakine benzer şeritler de ekletebiliyorlar..

Ford, yapılan araştırmalar sonucunda müşterilerin mevcut Shelby'nin görünümünü gayet beğendiklerini, bu sebepten ötürü aracın görünümünü fazla değiştirmeden geliştirmeler yapmaya çalıştıklarını belirtiyor. Tüm bu belirtilen değişiklikler ile yeni Shelby GT350, 2019'un başlarında satışa sunulacak. Aracın fiyatı ile ilgili ise henüz bir açıklama bulunmuyor.