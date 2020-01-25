Ford Mondeo, 2021’de yeni jenerasyonuyla gelecek

Ford'un D segment modeli Mondeo'nun 2021'in ikinci yarısında yeni jenerasyonuna kavuşacağı belirtiliyor

Ford'un D segment modeli Mondeo, 2019 yılındaki düşük satış miktarlarıyla Avrupa'da sıkıntılı bir süreç geçirdi. Örnek vermek gerekirse araç, 2019'un ilk 9 ayında Avrupa'da sadece 30.782 adet satıldı. En yakın rakiplerinden biri olan Volkswagen Passat aynı süreçte 90.621 adet, Skoda Superb ise 51.734 adet satıldı. Ayrıca yeni Peugeot 508 de aynı zaman diliminde Mondeo'ya yetişti ve muhtemelen şu an geçmiştir diyebiliriz.

İngiliz otomobil medyası Autocar ise bazı sızıntı dökümanlara ulaşmış. O dökümanlara göre de bu kaynak, Mondeo'nun 2021'in ikinci yarısında yeni jenerasyonuna kavuşacağını belirtiyor. Dökümanın kaynağı ise Ford'un Avrupa internet sitesi olmuş. Dökümanda "2022 model Mondeo CD542" ifadesi görülmüş. Bu ifade, Ford'un ABD'de iptal ettiği yeni nesil Fusion'ın koduyla aynı. Bildiğimiz üzere Mondeo, ABD'de Fusion adıyla satılıyor ve aynı araç şeklinde.

Bu bilgi yeni Mondeo'yu %100 olarak doğruluyor olmasa da önemli bir ipucu olduğunu söyleyebiliriz. Dökümanların içerisinde yeni Mondeo'nun arka süspansiyon yapısı ile ilgili bilgiler de yer almış. O bilgilere göre de Autocar, yeni Mondeo'nun şasi tasarımının Volvo XC90 ile çok benzer olacağını iddia ediyor. Bu da yeni Mondeo'nun yeni hibrit/plug-in hibrit seçenekleriyle birlikte geleceği anlamına gelecektir.

Ford Mondeo ile ilgili yakın zamandaki haberler ise bu aracın D segment bir liftback olmaktan çıkıp, yeni jenerasyonunda yerden yüksek bir station wagona dönüşeceği iddialarını içeriyordu. Yani aracın Subaru Outback gibi araçlara rakip hâline geleceği belirtiliyordu. Şimdi ise durum belirsizliğini koruyor ve Mondeo için yeni bilgilerin ortaya çıkması meraklıları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.