Ferrari SP38 için geri sayım başladı

Ferrari, özel bir müşterisinin siparişine göre model hazırlıyor. Ferrari SP38. Bu model ise dünyada tek olacak

Ferrari'nin "One-Off Customer" adında bir programı var. Tek müşteri programı olarak da adlandırabileceğimiz bu uygulamada, Ferrari'nin özel bir müşterisinin siparişine göre model hazırlıyor. Bu model ise dünyada tek oluyor. İşte son araç ise Ferrari SP38 oldu..

Ferrari SP38, 488 GTB'ye dayanıyor. 488 GTB'nin şasisini ve şanzımanını kullanıyor. Otomobilin tasarımını tabii ki Ferrari Tasarım Merkezi ortaya çıkardı. Söz konusu özel müşterinin vizyonunu yansıtan bir tasarım. Yarış tutkusunu ortaya koyuyor. İtalyan üretici bu modeli "Ferrari'nin araçlarında olan tüm güzelliği ve yeniliği" ifade eden süper bir otomobil olarak tanımlıyor..

SP38'in tasarımı ikonik F40 modelinden esinlenilmiş, bununla birlikte 3 katmanlı metalik kırmızı renk de ilgiyi üstüne çeken diğer bir nokta..

Ön tarafa daha yakından bakacak olursanız, SP38 için tasarlanmış sıradışı farlar kendini fark ettiriyor. Gündüz farları ince bir far biçimine izin vermek için ön tampona taşınmış. İtalyan şirket yaptığı revizyonlar, standart 488 şasisine kıyasla kütleyi arka tekerlekler üzerine yoğunlaştırdığını söylüyor..

Yan tarafın dinamik tasarımı ise artık cam içermeyen motor kapağı ile devam ediyor. Ferrari iç mekanla ilgili görseller paylaşmadı, ancak iç kısımda tam bir el işçiliği olduğunu vurguladı. Ferrari SP38, 26 Mayıs'ta düzenlenecek olan Concorso d'Eleganza Villa d'Este etkinliğinde ilk kez herkese açık şekilde gösterilecek..